«Таймыр» в книге рекордов

Несколько десятилетий сначала в газете «Советский Таймыр», потом «Таймыр» публиковались материалы кроме русского на долганском, ненецком, нганасанском и энецком языках. Два года назад издание официально оформило документы на публикацию материалов еще и на эвенкийском языке. Благодаря многочисленным внештатным авторам из числа коренных народов, газета сохранила многоязычность и стала рекордсменом.



При помощи журналистов национальной редакции Таймырского радио, специалистов Таймырского Дома народного творчества и энтузиастов таймырской культуры Нины Кудряковой, Юлии Горичевой, Зои Болиной, Елены Ямкиной, Татьяны Болиной-Укачер и других представителей национальной интеллигенции, бережно хранящих самобытную культуру народов Таймыра, удается регулярно формировать национальную страницу «Родное слово» в газете «Таймыр».

Регистрация рекорда стала возможна при поддержке Общественной организации гражданских инициатив Таймырского муниципального района «ВМЕСТЕ», чьи задачи перекликаются с задачами газеты в части сохранения самобытности и культурного наследия коренных малочисленных народов Таймыра.