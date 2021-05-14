Таймырская Хатанга станет точкой отправки туристов по маршруту на вершину планеты

Идея - возродить полёты на Северный Полюс - прозвучала на Красноярском экономическом форуме во время встречи губернатора Красноярского края Александра Усса и шведского учёного, мецената и путешественника, члена Попечительского совета Русского географического общества Фредерика Паулсена.

Первым шагом к этой цели станет преобразование Хатанги. Запланирована постройка нового модульного аэровокзала в сельском аэропорту, где отремонтируют рулёжные дорожки и взлётно-посадочную полосу. Переоборудуют и модернизируют единственный в своём роде музей мамонта, который размещён в пещере в слоях вечной мерзлоты. Также предлагается организовать круизные поездки по реке Котуйкан до Хатанги.

«Буквально месяц назад на заседании РГО мы поднимали тему возрождения полётов на Северный полюс. Для нас важно запускать подобные проекты, так как они развивают инфраструктуру населённых пунктов, будут приносить пользу жителям и, конечно, туристам», - пояснил Александр Усс.

«Думаю, что первый полёт на Северный полюс через Хатангу будет совершён уже в 2022 году. Потребность в этом маршруте есть - сегодня люди летают на полюс через Норвегию. Уверен, у туризма в Хатанге есть будущее», - резюмировал Евгений Вершинин, глава Таймырского Долгано-Ненецкого района.