Таймырская топливная компания подвела итоги летней навигации

Он привёз более тысячи тонн нефтепродуктов. Всего же с июня по октябрь в порт Дудинки поставлено около 85 тысяч тонн бензина АИ-92, АИ-95, дизельного и самолётного топлива, почти две тысячи тонны различных видов масел.

Однако регулярные поставки нефтепродуктов продолжатся и в зимний период. С прошлого года «Таймырская топливная компания» (ТТК входит в структуру «Норникеля») перешла на круглогодичную поставку. Связано это с реализацией программы реконструкции нефтебазового комплекса.

«Поставки по Северному морскому пути в зимний период в первую очередь обусловлены сокращением резервуарного парка. Благодаря перераспределению объёмов поставок нефтепродуктов, переходу на круглогодичную навигацию нам удалось высвободить большую часть резервуарного парка и приступить к реализации масштабной программы ремонтов, а также программы реконструкции нефтебазового комплекса Норильского промышленного района», - прокомментировал советник генерального директора Таймырской топливной компании Андрей Ковалёв.

Ранее в компании топливо накапливали в резервуарах только в период летней речной навигации - заполняли имеющиеся ёмкости и расходовали зимой. С началом масштабной модернизации резервуарного хозяйства в Таймырской топливной компании уже вывели из эксплуатации либо демонтировали более 50% мощностей парка нефтехранилищ всех трёх нефтебаз НПР. Сейчас ТТК приступает к монтажу новых ёмкостей для хранения нефтепродуктов.

Для поставки нефтепродуктов по Северному морскому пути в зимний период будет использован танкер ледокольного типа «Енисей» и сторонние суда с ледокольным сопровождением.

Всего в период с октября этого года по май 2022 года ТТК планирует поставить в Норильский промышленный район более 175 тысяч тонн топлива.