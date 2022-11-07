Таймырская топливная компания (ТТК) подвела итоги летней речной навигации

Причал Дудинской нефтебазы и последние суда летней навигации ТТК доставила из Красноярска в Дудинку по Енисею более 93 тысяч тонн нефтепродуктов. Это авиатопливо ТС-1, бензины АИ-95 и АИ-92 и дизельное топливо различных марок для обеспечения потребностей населения и предприятий Норильского промышленного района и Дудинки.

В этом году из-за обмеления Енисея навигация была непростой. Для выполнения плана по поставкам ТТК использовала дополнительные маршруты. В навигации, помимо нефтебазы «Песчанка» (расположена в пригороде Красноярска), были задействованы транспортные хабы Лесосибирска и Абалакова.

«В этом году в летней речной навигации были запущены новые маршруты перевалки топлива. Для бесперебойной доставки нефтепродуктов компания использовала альтернативные логистические маршруты, что обеспечило стабильность поставок на Таймыр. Компания успешно перестроила логистические цепочки и выполнила план по поставкам топлива», — отметил Антон Пунтусов, заместитель генерального директора — операционный директор ТТК.

В летнюю навигацию 2022 года было задействовано около 20 судов флота АО «Енисейское речное пароходство»: нефтеналивные танкеры, нефтеналивные баржи разной конфигурации и разной вместимости, которые совершили для ТТК 51 рейс в Дудинку.

24 октября с причала Дудинской нефтебазы ТТК в Красноярск ушло последнее разгруженное судно — «Александр Печеник». Межнавигационная пауза в этом году не ожидается, уже 25 октября под разгрузку в Дудинку на морской причал прибыл танкер «Енисей».