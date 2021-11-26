Таймырские оленеводы и их семьи могут отправиться на санаторно-курортное лечение

Дополнительная мера поддержки в виде санаторно-курортного и восстановительного лечения в пределах Красноярского края и Республики Хакасия предоставляется раз в два года.

Как сообщает портал Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, стоимость путёвки, проезд к месту лечения и обратно полностью оплачиваются из краевого бюджета.

В нынешнем году этой мерой поддержки воспользовались 16 человек — оленеводы и члены их семей из сельских поселений Хатанга и Караул. Таймырцы провели две недели в санатории «Красноярское Загорье». На эти цели было выделено более 1,5 млн рублей.

Чтобы выехать на санаторно-курортное лечение в 2022 году, необходимо представить соответствующий пакет документов в управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства администрации муниципального района или в многофункциональный центр. Жители удалённых от районного центра посёлков могут заявить о своем желании воспользоваться льготой в территориальные отделы администрации. Приём заявлений начнётся после новогодних праздников.