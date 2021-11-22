Таймырские рыбаки рассчитывают получить дополнительные квоты на вылов рыбы

«В этом году мы ловили рыбу на боковых водоёмах Норило-Пясинской водной системы. Об объёмах добычи говорить ещё рано — отчётный период заканчивается только 31 декабря. Но можем сказать, что количество пойманной рыбы сопоставимо с уловами прошлых лет. Сильного снижения добычи не наблюдается. Единственный минус — в этом году практически не было ряпушки и сигов»,— рассказала Зинаида Веселовская, председатель семейной (родовой) общины «Агапа». Её слова передаёт телеграм-канал «Наш Таймыр».

СРО «Агапа» — одна из крупнейших общин долган, она действует с 2003 года. К основным видам традиционной деятельности общины относятся рыболовство и охота на дикого северного оленя. Промысловый участок «Агапы» находится в 330 км вниз по реке Пясина в районе устья реки Агапы.

Напомним, ранее Красноярский НИИ рыбного хозяйства предложил установить на 2022 год объём вылова рыбы из рек Пясины, Далдыкан и Амбарной в размере 71,5 тонн исключительно в научно-исследовательских целях, не предусмотрев возможности промышленной добычи и вылова рыбы для традиционного хозяйствования коренных народов. Институт объяснил предложенные ограничения ущербом, нанесённым водным биоресурсам после разлива дизтоплива в объекты бассейна реки Пясины в мае 2020 года. Это вызвало протест местного населения.

В ноябре 2021 года были представлены результаты исследования рыбохозяйственного потенциала боковых водоёмов Норило-Пясинской водной системы. Работу проводили сотрудники Института биофизики Сибирского отделения РАН и Красноярского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) при финансовой поддержке Проектного офиса развития Арктики. По итогам исследования учёные оценили объёмы общих допустимых уловов в шести озёрах бассейна Пясины в 38,5 тонн в год – эти объёмы добавят к основным квотам на вылов рыбы, сообщает «НИА-Красноярск».

«Если люди получат квоты на промысловый сезон, они смогут спокойно заниматься своим традиционным занятием — рыболовством», — считает Григорий Дюкарев, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края.

Николай Доронин, председатель правления Проектного офиса развития Арктики сообщил, что ПОРА будет подавать документы для оформления квот на боковые водоёмы Норило-Пясинской водной системы для распределения их по общинам коренных малочисленных народов Таймыра.