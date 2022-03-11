Таймырские транспортные полицейские напомнили гражданам о безопасности при совершении покупок через интернет

Стражи порядка провели профилактическую акцию в аэропорту Норильск. Они напомнили гражданам о случаях кибермошенничества при покупках в интернет–магазинах. Особенно опасны те торговые площадки, где предлагаются выгодные акции и подарки, а подробности спрятаны в ссылке, по которой пользователь должен перейти. Транспортные полицейские призвали граждан быть бдительными и не принимать сомнительные предложения.

Гражданам также напомнили о необходимости соблюдения личной безопасности и масочного режима в общественных местах, в том числе на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Ранее губернатор Красноярского края подписал указ, отменяющий систему QR-кодов, но при этом в регионе сохраняется масочный режим.