Тайны новогоднего городка

12 месяцев

Над праздничным настроением норильчан трудится команда из 12 человек. Шестеро из них добывают лёд, доставляют ледяные блоки на площадки будущих городков, занимаются монтажными работами. Это очень тяжёлая работа. Вес каждого блока размером 1х2 м и толщиной в 30 см — от 500 до 600 кг.

Ещё шесть человек — это профессиональные художники. Именно от их мастерства будет зависеть новогоднее настроение гостей и жителей города. Художники сами рисуют эскизы и по ним работают. Выбирают фигуры, которые им по душе. Кто–то любит ваять животных, кто– то людей или буквы. Вся команда из Красноярского края. Самому молодому 36 лет. Самому старшему — 56 лет, он бывший преподаватель Сибирского государственного института искусств.

– У нас большой опыт работы в Красноярском крае. Мы 13 лет изготавливаем ледяные фигуры, — рассказывает о своей творческой команде заместитель директора красноярской подрядной организации Иван Бондарев. — До Норильска работали в Красноярске, Назарове и близлежащих районах. Норильск — самый отдалённый регион. Но он очень удобен, с точки зрения сроков выполнения работ. Здесь зима начинается раньше. В первый год мы прилетели в середине октября, и уже был лёд. А в Красноярске мы начинаем работать только в первых числах декабря. Поэтому у нас здесь больше времени, чтобы создать красивые и качественные скульптуры. В Норильске мы работаем уже пятый год. В этом году, помимо основного городка, мы делаем ещё ледяные скульптуры для Театральной площади, Оганера, а также впервые для Кайеркана.

В Оганере и Кайеркане открытие новогодних ёлок планируется 10 декабря. Об окончании работ в Комсомольском парке норильчан известит 18 декабря мощный фейерверк. К слову, новогодний салют обошёлся городу в 866 тысяч рублей. Как уверяет подрядчик, всё идёт по плану.

Ледниковый период

После творческой, но физически тяжёлой работы все «12 месяцев», то есть скульпторы и монтажники, уйдут в отпуск на два месяца. А отдохнуть им есть от чего. Сложно работать в мороз за 30 градусов да ещё с ветром. Самые комфортные условия — при минус 15–20 и без ветра.

– Полярная ночь, конечно, вносит свои коррективы, но за пять лет мы к ней адаптировались. Темп держим, — делится Иван Бондарев. — Работаем по 8–10 часов, практически без выходных. В прошлом году был рекорд: почти 800 блоков выпилили из озёрного льда. В этом году поменьше — 690 блоков. Из них 440 пошли на городок в Центральном районе, ещё 250 — распределили между Кайерканом и Оганером. Работы по подготовке блоков длились по 12 часов в день, плюс мы ловили погоду. При температуре воздуха ниже 25 градусов трудно доставать лёд: из–за разницы с температурой воды подо льдом (+1–3оС) блок может рассыпаться. Так что старались выбирать дни, когда температура держалась на уровне –14–16оС. Качество льда в этом году очень хорошее, как впрочем, и всегда. У него интересный идеально голубой оттенок. А в Красноярске зеленоватый, там озёра «цветут». К слову, надо предупреждать детей, что такой лёд лизать нельзя, он не пищевой.

Фигурально выражаясь

– В главном городке Центрального района разместят 26 фигур, ещё три — в Оганере и столько же — по городу: возле администрации, у Молодёжного центра и драмтеатра. Тематика фигур разнообразна — это и звери, и сказочные персонажи. Обязательно будут и Дед Мороз со Снегурочкой, — рассказала Светлана Шиловская, начальник производственно–технического отдела УКРиС. — Мы надеемся, они порадуют норильчан, особенно ребятишек. И просим горожан бережно относиться ко всем объектам. Напомню, что во всех новогодних городках круглосуточно работают системы видеонаблюдения.

В Талнахе трудится другой подрядчик. По словам Андрея Добровольского, начальника Талнахского территориального управления, для талнахчан установили 12–метровую ель, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, порядка семи скульптур из стеклопластика и оборудовали фотозону. Для Снежногорска дополнительно закупили ёлку и светодиодные украшения.

А вот традиционных больших снежных горок в этом году не будет. Как пояснили в УКРиС, в связи с изменениями в законодательстве РФ все горки выше 50 см приравнены к аттракционам, которые нужно ежегодно тестировать и регистрировать.

– Чтобы не оставить детей без катания, решено было закупить деревянные сборно–разборные горки. Три такие появятся в городке Центрального района, одна — в Оганере, — поясняет Светлана Шиловская. — Ключевой фигурой, безусловно, будет символ 2022 года — Тигр. Его установили возле администрации города. Основные фигуры связаны с арктической тематикой — это волки, песцы, касатки, тюлени и т. п.

– Самые сложные — пожалуй, Дед Мороз и Снегурочка. Для них нарезаются блоки побольше —2,5х2 м. Для того чтобы не было монтажных швов, и фигура получилась монолитной. Но вес такого блока — две тонны. А его ещё надо вытащить из воды и довезти до места. И создавать человеческие фигуры художникам архисложно. Самые необычные скульптуры они изготовили в позапрошлом году. Тогда была тема космоса. Делали главного персонажа из фильма «Чужой». Это был разрыв шаблонов, и проект обсуждался в течение нескольких месяцев. Да и в прошлом году делали необычных сказочных персонажей. Из них можно выделить Кощея Бессмертного — он тоже произвёл большое впечатление. Такого рода фигуры уникальны. Их редко где делают. На материке не хватает времени, а здесь зима раньше наступает, поэтому времени больше. В Кайеркане в этом году сделали лабиринт. Уже поступают благодарные отзывы от жителей района и администрации. Он стал точкой притяжения и ребятишек, и взрослых, — поведал нам об уникальных экспериментах подрядчик.

Отличная идея!

А ещё Иван Бондарев рассказал по секрету, и только нам, об интересной идее — провести в следующем году в Норильске международный фестиваль ледяных скульптур:

– Мы хотим пригласить на него художников из Китая, Америки, Канады, где это направление очень развито. Такого мероприятия здесь ещё не было. Мы надеемся, что администрация города поддержит нашу инициативу или кураторство возьмёт на себя «Норникель».