Тайны пяти домов

Мыслить по–другому!

Они вернулись! И их возвращение как молчаливый укор тем, кто смотрит и мыслит чересчур формально, считая, что проще уничтожить, нежели возродить. И показательный пример для тех, кто пока сомневается, думая, что ничего вечного не бывает. Бывает. Это — искусство! Оно может вернуть то, что многие называют уже забытым прошлым, погребённым под слоями времени и бюрократических решений.

Восстановление мозаичных панно на домах улицы Комсомольской — совместный проект Агентства развития Норильска, администрации города и «Норникеля». Первое вернулось в 2018 году. «Космос» (Комсомольская, 45а) был самой разрушенной из мозаик. Группа художников под руководством Павла Юдина, преподавателя кафедры монументальной живописи Московской государственной художественно–промышленной академии имени С. Г. Строганова, решила сохранить часть панно из оригинальных материалов, а утраченное восстановить с помощью силикатной краски, используя художественную технику классической монументально–декоративной живописи в стиле мозаичной росписи. Сейчас, не напрягая глаз, сложно понять, где заканчивается оригинал, а где начинается «новодел». По той же технике в 2019 году реставрировали уже два панно — «Металлурги» (Комсомольская, 45а) и «Строители» (Комсомольская, 47а). На третий год работы перед художниками встала абсолютно голая стена дома № 49а. В 2012 году Градсовет во главе с Ириной Соболевой, тогда главным архитектором города, принял решение демонтировать панно «Олимпийцы» как ветхое и мешающее ремонту фасада. Вердикт однозначный — восстановлению не подлежит! Эта участь ждала и остальные панно, но решили повременить. Ушло шесть лет на то, чтобы на территории появились люди новой формации, видящие и мыслящие по–другому! И этим летом «Олимпийцы» вернулись на своё место.

Могло и не быть...

Улица Комсомольская сама по себе интересна. Одна из самых длинных, порядка трёх километров, и строения на ней — самые разные. В начале улицы стоят дома авторской архитектуры сталинских времён. Дальше — поворот и гора с лестницами, Комсомольским парком и «Чёрным тюльпаном». Продолжение — 29 квартал с дворами–колодцами и сквозными подъездами. После идёт блок с Гостиным двором, почтой, судом и Домом торговли. Там в восьмидесятые годы планировали возвести Юго–Западный общественный центр со стадионом на 15 тысяч мест и конным манежем. Сегодня это место занял парк «Озеро Долгое». А дальше, вплоть до выезда из города, начинается ряд кирпичных хрущёвок с одной стороны и панельных — с другой.

– Сначала планировалось выстроить здания прямым глухим коридором, — рассказывает Станислав Стрючков, издатель, краевед, автор книги «История домов и людей». — То есть, сплошная стена кирпичных домов с чётной стороны и стена панельных домов с нечётной. Это бы выглядело, как длинный, полуторакилометровый, тюремный коридор. Жутко! Нельзя было допустить отсылки к лагерному прошлому Норильска, поэтому архитекторы решили, раз чётную сторону уже не переделать, исправим нечётную — и выстроили панельные пятиэтажки под углом, как машины на стоянке. Какое– никакое разнообразие.

Об оформлении самих домов тогда речи вообще не шло. Возможно, торцы этих пяти домов так и остались бы голыми, если бы не одно «но». В 1968 году в Норильск с рабочим визитом прибыл Алексей Косыгин, председатель Совета министров РСФСР, он и задал новый вектор развития города. Его возмутило, что в таком уникальном городе с крупнейшим горно–металлургическим производством в стране его труженики живут в серых хрущёвках. Весь Союз уже переходил на комфортное жильё с новой планировкой, люди переселялись в высотки с лифтами и мусоропроводами. И в Норильске тоже началось строительство многоэтажных домов со всеми удобствами. Тогда же начали обращать внимание и на украшение самого города — появились световые вывески, а у магазинов — большие стеклянные витрины. Дошла очередь и до торцов пяти домов на Комсомольской.

– К работе приступила мастерская художника Николая Лоя, — продолжает Станислав Стрючков. — Поскольку в то время Норильск был городом молодых, средний возраст жителя составлял 28 лет, нужно было изобразить их реальность. Лой решился на сложносоставную мозаику. И не потому, что тогда это было модно. Просто в советское время всё создавалось монументально, как говорится, на века. Ведь партия — она вечная. Покраска и штукатурка — вещи временные, а мозаика — навсегда. Поэтому, если ты взялся за неё, ты увековечил своё имя. Исполнителем стал замечательный художник Ладо Сурмава со своей бригадой. Так, в 1973 году на торцах пяти зданий появились панно — «Комсомольцы», «Металлурги», «Космос», «Строители» и «Олимпийцы». В 2012 году, когда решили, что панно устарели, оказалось, что содрать их очень дорого, они были приделаны намертво, «Олимпийцев» уничтожали с большим трудом. Предположу, что именно это и спасло оставшиеся мозаики, на них просто не стали тратить деньги.

Ловкость рук...

Чтобы восстановить полностью уничтоженных «Олимпийцев», была проделана огромная работа. В марте группа художников начала восстанавливать эскизы, помогли Музей Норильска и личные фотоархивы горожан. Свои препоны ставила и пандемия — ограничение на въезд, карантин и прочее. В таких условиях собрать мастеров, которые могут выдать нужный результат, было непросто. Но всё сложилось.

– Это абсолютно новое произведение, — говорит Павел Юдин. — До этого была плиточная мозаика. Такой экономвариант советской монументально–декоративной живописи, где в одном изображении мешались фасадная плитка, интерьерная, стекло кустарного производства. Естественно, свойства материалов разные, поэтому панно стало частично разрушаться. Мозаика — это особая технология. Сначала идёт сбор в помещении по большому изображению на картоне, потом перенос плиток на стену. А здесь у нас просто фасадная художественная роспись. Это иллюзия того, что было, по большому счёту. Мы имитировали буквально всё, от перенесённых плит до швов между мозаиками и трещин. Всё это нарисовано — ловкость рук и никакого мошенничества.

Единственные в мире

Как отмечает Павел Юдин, аналогов такой реставрации нет. Во–первых, эти работы затратные. Во–вторых, пока в нашей стране отношение к отечественному монументальному искусству, можно сказать, поверхностное. Сегодня уже ничего не рушат, это запрещено законом, но и должного внимания ещё не уделяют.

– Я уверен, всё ещё впереди, потому что за границей в частности уже проявлен большой интерес к советскому искусству, так как эта страница в истории закрыта, а это история большой «имперской» темы. Это прославление человека труда, целая эпоха, такие пласты долго существуют и доминируют над всякими случайными вещами. К тому же сегодня, если происходит реконструкция мозаики с помощью фасадной росписи, то это, как правило, локально, какими–то отдельными фрагментами на исторических памятниках. Например, в Стамбуле в музейном комплексе «Карие» также реконструированы небольшие фрагменты мозаик. Там тоже не из чего было восстанавливать, поэтому также сымитировали плитку. А в Норильске мы восстановили не фрагмент, не какой–то маленький кусочек, а фасады на целой улице. Такой проект дорого стоит, это говорит об отношении — насколько это важно для города, — делится Павел Юдин.

При этом художники отмечают, если сегодня проводить экскурсии по городу, то восстановленные панно можно смело подать как некую диковинку, которая не имеет аналогов. Ведь проделан титанический труд. Прорисован каждый камешек, каждой плиточке найдено своё место, у каждой детали — падающая тень и колористически подобрана гамма, чтобы всё это вибрировало на расстоянии и абсолютно не вызывало вопросов.

Всё можно вернуть

После возвращения четырёх мозаичных панно придирчивый горожанин задастся вопросом: «А как же пятое?» Ведь были ещё «Комсомольцы» на фасаде Комсомольской, 41а. Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска, отвечает: «Комсомольцев» восстановить возможно». Просто сейчас там «сидит» чудесный мишка, состояние которого прекрасное. К тому же, он интересно вписывается в этот ряд неким модернизмом. Поэтому какое–то время спустя, когда этот фасад начнёт изнашиваться и будет выглядеть не очень симпатично, будет реализован и этот проект. Эскиз панно есть, тот, кто может это качественно сделать, тоже есть, так что «Комсомольцы» вернутся. Но позже...