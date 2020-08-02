Так будем жить. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Этот указ заменяет предыдущий документ, подписанный в день инаугурации 7 мая 2018 года, где речь шла о целях и стратегических задачах на период 2024 года.

«Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными», — приводит слова президента РБК. Речь идёт о факторах и обстоятельствах, связанных с пандемией и экономическим кризисом.

Согласно новому указу, в число национальных целей вошли: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

Интересно, что в новом документе не значится национальная цель вывести Россию в число пяти крупнейших экономик мира. Пресс–секретарь президента Дмитрий Песков объяснил исчезновение из первоначально заявляемых планов цели войти в топ–5 крупнейших экономик «неблагоприятной международной экономической конъюнктурой».

Выход же на темпы роста ВВП выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности должен быть обеспечен в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Также благодаря реализации этой цели ожидаются: «устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции», «увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 миллионов человек» и «реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года».

Как сообщает Интерфакс, цели предусматривают повышение ожидаемой продолжительности жизни в России к 2030 году до 78 лет и снижение уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом. Кроме того, к 2030 году планируется увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%.

Цель «Возможности для самореализации и развития талантов» предполагает вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству образования и по объёму научных исследований и разработок, создание системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи.

Ещё одной целью ставится увеличение до 15% доли россиян, участвующих в волонтёрской деятельности. Отдельными пунктами идут создание условий для воспитания личности на основе духовно–нравственных ценностей и национально–культурных традиций, а также увеличение количества посещений культурных мероприятий в три раза.

Также к 2030 году должны быть улучшены жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно, а объём жилищного строительства планируется дорастить до 120 млн кв. м в год как минимум. Требуется улучшить в полтора раза качество городской среды, пишет «Лента».

Кроме того, в июльском указе ставится новый целевой показатель по созданию устойчивой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, обеспечивающей стопроцентную сортировку отходов и снижение их объёма, направляемого на полигоны, вдвое, сообщает РБК.

Курирующая мусорную реформу и нацпроект «Экология» вице–премьер Виктория Абрамченко назвала новые задачи амбициозными и указала, что заложенные параметры — выше, чем во многих развитых странах. По словам представителя Российского экологического оператора, к 2024 году в России будут построены мощности, которые позволят сортировать более 80% образующихся отходов. Помимо того, доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, должна выйти на уровень не менее 85%.

В два раза должны быть снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Также требуется ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде и провести экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озёра Байкал и Телецкое.

Реальный рост инвестиций в основной капитал в РФ к 2030 году должен составить 70% к показателю 2020 года.

Реализация национальной цели «цифровая трансформация» предполагает достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы; увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%; рост доли домохозяйств с широкополосным доступом к интернету до 97%; увеличение вложений в отечественные решения в сфере ИТ в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года, пишет РБК.

«Первоочередная задача, которую поставил президент перед правительством, — восстановление занятости, ситуации на рынке труда из–за кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, у нас безработица подросла. Поэтому первоочередная задача — восстановление занятости, доходов населения. В дальнейшем через рост экономики, через развитие предпринимательства важно обеспечить выполнение главной задачи — рост уровня доходов российских семей», — пояснил журналистам помощник президента Максим Орешкин.

Теперь правительство должно до 30 октября сформулировать предложения по исполнению указа, а также скорректировать собственный план работ на период до 2024 года и плановый период до 2030 года. Ещё на прошлой неделе президент поручил своей администрации подготовить проекты указов по закреплению целей национального развития до 2030 года, а правительству и Госсовету — на их основе в трёхмесячный срок скорректировать нацпроекты.

При планировании бюджета кабинет министров должен будет выделять средства на исполнение указа в приоритетном порядке.

«С учётом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, правительством в целом подготовить проекты указов, по которым будут закреплены цели национального развития», — сказал Путин на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

При этом президент подчеркнул, что «чем конкретнее будут задачи, которые мы должны будем решить, и цели, которые мы должны будем добиваться, тем будет лучше для нас всех».

Напомним, ранее в ходе заседания премьер–министр Михаил Мишустин заявил, что корректировка национальных проектов должна быть завершена до осени.