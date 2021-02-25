Так сколько же лет Норильску?

Краеведение вызывает у людей всё больший интерес — этот факт подтверждает практически полный конференц-зал Публичной библиотеки в первую встречу.

Напомним, Школа краеведа — проект, который на протяжении всех шести лет своего существования востребован у начинающих и опытных норильских краеведов и известен далеко за пределами города.

Он стал лучшим в числе 18 проектов страны, выбранных из десяти тысяч. В числе успехов: два гранта от компании «Норникель», четыре — от Фонда президентских грантов, новая победа в президентском конкурсе, благодаря которому и состоялся очередной набор слушателей. Сейчас в школу придёт порядка 200 новичков и выпускников прошлых лет. Учебная программа обширна и интересна: от лекций до полевых работ в десяти экспедициях. По результатам тестирования будут отобраны 15 лучших выпускников, которые станут сертифицированными краеведами.

- Работа Школы краеведа состоит из нескольких блоков, — рассказал Станислав Стрючков, один из руководителей Клуба исследователей Таймыра, в рамках которого и реализуется этот проект. — Первый блок — лекционный. Пока погода не позволяет «выходить в поля», мы структурируем в головах наших слушателей знания о норильской истории. Потом будут архивные занятия, чтобы наши ученики понимали, как надо искать необходимую информацию. Затем — полевая программа, то есть работа в тундре. В сентябре-октябре будущего года слушателей ждут индивидуальные консультации и защита дипломов. С элитой нашей школы мы будем заниматься ещё полгода, для того чтобы дать им возможность поступить в аспирантуру на соискание учёных степеней.

Тема первой лекции —»История Норильска с 1742 по 1935 год. Правда и вымыслы». Руководитель школы Лариса Стрючкова аргументировано развенчивала мифы, связанные с историей Норильска. Один из них гласит о том, что до прихода «советов» здесь ничего не было. Однако исторические изыскания показывают, что ещё в XVIII веке на реке Рыбной существовал станок Норильский — зимовье Норильское. А в 1742 году там во время своей Великой Северной экспедиции останавливался Харитон Лаптев. Он и оставил первое письменное упоминание об этом зимовье, которое, по словам исследователя, было довольно оживлённым местом. Этот факт поднимает вопрос о том, сколько действительно лет Норильску - считать ли его возраст с 1953 года, когда он получил статус города, или счёт нужно вести от XVIII века, когда существовал станок Норильский?

А от кого конкретно правильнее вести летопись директоров Норильского комбината? После целой серии исследовательских и архивных изысканий, проведённых Клубом исследователей Таймыра, были названы практически забытые имена директорского корпуса «Норильского никеля». Так для строительства первого на территории производства Иркутский главком «Союззолота» назначил в 1929 году начальником Норильской промконторы Якова Степановича Ведерникова. Его фотография появилась у КИТа благодаря Читинскому журналисту-краеведу, изучающему историю «Холбонстроя», куда Ведерников был направлен после Норильска.

Вспомнили и Ивана Петровича Зарембу, который в 1932 году возглавил «Норильскстрой», и Михаила Акимовича Зингера, три месяца в 1935 году руководившего «Норильскстроем», а затем расстрелянного… Отметим, что директорскому корпусу Норильского комбината будет посвящена следующая лекция Школа краеведа.