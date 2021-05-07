В городе продолжается очистка дворов от снега

Открывая совещание, Константин Купреенко, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству, обратил внимание собравшихся на то, что глава города Дмитрий Карасев провёл мониторинг социальных сетей и дал поручение разобраться с очисткой территорий в кратчайшие сроки.

Представители управляющих компаний пояснили, что очистка ведётся ежедневно, но снега в эту зиму выпало в два раза больше среднегодовых значений.

– С начала зимнего периода мы вывезли из городской черты 168 994 кубометра снега. Это подтверждается суммой оплаты за его размещение на снегоотвале. С придомовых территорий, обслуживаемых нами, снег вывезен практически полностью. Сейчас выгоняем бульдозерами лужи, образующиеся в углублениях асфальта. Закончить очистку дворов по графику мы должны к 19 мая, — рассказала Надежда Оробинская, гендиректор УК «СеверныйБыт».

Она отметила, что поводом для жалоб зачастую становится состояние не придомовых территорий, а примыкающих к ним так называемых «белых пятен» и участков магазинов, расположенных во дворах, чьи владельцы игнорируют обязанности по снегоуборке.

Виктор Калинин, руководитель УК «ЖКС», пояснил, что придомовые территории в зоне ответственности компании уже очищены, сейчас техника занята вывозом скопившегося снега и его рыхлением для более быстрого таяния.

– Вторую половину марта и апрель мы работали с утроенными усилиями, за зиму затратили на снегоборьбу более 45 млн рублей. За это время мы вывезли на снегоотвал 150 000 кубических метров снега.

«Талнахбыт» отчитался о вывозе 82 800 куб. м снега с начала зимнего сезона, 25 880 куб. м — только в апреле. Основной упор компания делает на вывозе снежных масс, собранных во дворах ранее.

– Критической ситуацию назвать нельзя. Проблема есть только во дворах, где люди не переставляют личный транспорт в дни снегоуборки, — отметил представитель компании.

На эту же проблему посетовали и представители других УК, добавив, что нередко просят автовладельцев оставлять под стеклом машины номера своих телефонов, чтобы с ними можно было связаться, но так поступают единицы.

По словам Геннадия Енчика, первого заместителя генерального директора «Нордсервиса», компания за апрель вывезла порядка 27 500 кубометров снега, а с начала зимы — 118 700 кубометров, что практически вдвое больше, чем в прошлом году (тогда было вывезено 69 700 куб. м).

Примерно такое же количество снега убрала в апреле и техника на участке УК «Город» — 28 000 куб. м.

– Работаем по нарастающей. В декабре, к примеру, вывезли 7 000 кубов. Придомовые территории очищены, там работали три погрузчика и шесть самосвалов. На участках, к которым примыкают «белые пятна», чтобы уменьшить число жалоб, чистим подъездные пути к домам, — рассказали представители УК.

«Заполярный жилищный трест» отчитался о вывозе с ноября свыше 39 000 кубометров снега. Сейчас, говорят в УК, остаются незавершённые участки работы у гостинок, а также в районе Молодёжного проезда. К 20 мая основную массу снега должны вывезти.

«Северный управдом» очистил подъездные пути ко всем домам, в апреле техника собрала 4 300 кубометров снега.

Анатолий Береговских, начальник управления городского хозяйства администрации Норильска, в связи с этим отметил, что в городе в течение двух недель проходили независимые проверки работы управляющих компаний. Специалисты проверяли, есть ли на карнизах домов сосульки, то, как очищены проезды через арки, и соблюдается ли график очистки дворов в Центральном районе.

Как выяснилось, заявленный график компании выдерживали, но нашлись адреса, где подъездные пути полностью не очищены: это ул. Павлова, 5, Ленинский проспект, 48 и 46, ул. Орджоникидзе, 19. Анатолий Береговских также пояснил, что очисткой «белых пятен» в городе занимается как УЖКХ — силами подрядных организаций, так и управление горхоза с помощью техники «Автохозяйства».

– В рамках четырёх муниципальных контрактов по содержанию территорий общего пользования на этих участках снег убирают подрядчики. Общая площадь очистки — порядка 190 000 кв.м. На сегодняшний день осталось лишь несколько территорий, по которым есть замечания. Подрядчики их уже устраняют, — отметил Андрей Беспалов, директор УЖКХ.

Константин Купреенко поручил УГХ провести повторную проверку территорий, обратив особое внимание на адреса, откуда поступали жалобы горожан:

– Прошу компании ЖКС, «Город» и «Нордсервис» ещё раз пройтись по своим территориям — у вас самые большие участки. Много вопросов поступает по нечётной стороне Ленинского проспекта, особенно по дворам домов № 11, 13, 17. На ул. Комсомольской надо расчистить «белые пятна». На ул. Завенягина традиционно есть проблема в закрытых дворах, немало жалоб мы получаем с ул. Советской, 1, откуда нужно вывезти накопленный снег. Также много его в районе катка «Льдинка». Важно сделать всё оперативно, потому что пока температура воздуха скачет, во дворах образуется то лёд, то снежная «каша».

Заместитель главы Норильска также дал управляющим компаниям поручение пересмотреть и при необходимости расширить или заменить участки указанных ранее «белых пятен» для их включения в муниципальный контракт на снегоуборку на следующий год. Однако это повлечёт за собой увеличение бюджетных расходов.