МАУ ИЦ «Норильские новости»

В городе продолжается очистка дворов от снега

В городе продолжается очистка дворов от снега

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В городе продолжается очистка дворов от снега

На днях управляющие компании отчитались о том, как идёт работа.

Очистка городских территорий ведётся ежедневно

Открывая совещание, Константин Купреенко, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству, обратил внимание собравшихся на то, что глава города Дмитрий Карасев провёл мониторинг социальных сетей и дал поручение разобраться с очисткой территорий в кратчайшие сроки.

Представители управляющих компаний пояснили, что очистка ведётся ежедневно, но снега в эту зиму выпало в два раза больше среднегодовых значений.

– С начала зимнего периода мы вывезли из городской черты 168 994 кубометра снега. Это подтверждается суммой оплаты за его размещение на снегоотвале. С придомовых территорий, обслуживаемых нами, снег вывезен практически полностью. Сейчас выгоняем бульдозерами лужи, образующиеся в углублениях асфальта. Закончить очистку дворов по графику мы должны к 19 мая, — рассказала Надежда Оробинская, гендиректор УК «СеверныйБыт».

Она отметила, что поводом для жалоб зачастую становится состояние не придомовых территорий, а примыкающих к ним так называемых «белых пятен» и участков магазинов, расположенных во дворах, чьи владельцы игнорируют обязанности по снегоуборке.

Виктор Калинин, руководитель УК «ЖКС», пояснил, что придомовые территории в зоне ответственности компании уже очищены, сейчас техника занята вывозом скопившегося снега и его рыхлением для более быстрого таяния.

– Вторую половину марта и апрель мы работали с утроенными усилиями, за зиму затратили на снегоборьбу более 45 млн рублей. За это время мы вывезли на снегоотвал 150 000 кубических метров снега.

«Талнахбыт» отчитался о вывозе 82 800 куб. м снега с начала зимнего сезона, 25 880 куб. м — только в апреле. Основной упор компания делает на вывозе снежных масс, собранных во дворах ранее.

– Критической ситуацию назвать нельзя. Проблема есть только во дворах, где люди не переставляют личный транспорт в дни снегоуборки, — отметил представитель компании.

На эту же проблему посетовали и представители других УК, добавив, что нередко просят автовладельцев оставлять под стеклом машины номера своих телефонов, чтобы с ними можно было связаться, но так поступают единицы.

По словам Геннадия Енчика, первого заместителя генерального директора «Нордсервиса», компания за апрель вывезла порядка 27 500 кубометров снега, а с начала зимы — 118 700 кубометров, что практически вдвое больше, чем в прошлом году (тогда было вывезено 69 700 куб. м).

Примерно такое же количество снега убрала в апреле и техника на участке УК «Город» — 28 000 куб. м.

– Работаем по нарастающей. В декабре, к примеру, вывезли 7 000 кубов. Придомовые территории очищены, там работали три погрузчика и шесть самосвалов. На участках, к которым примыкают «белые пятна», чтобы уменьшить число жалоб, чистим подъездные пути к домам, — рассказали представители УК.

«Заполярный жилищный трест» отчитался о вывозе с ноября свыше 39 000 кубометров снега. Сейчас, говорят в УК, остаются незавершённые участки работы у гостинок, а также в районе Молодёжного проезда. К 20 мая основную массу снега должны вывезти.

«Северный управдом» очистил подъездные пути ко всем домам, в апреле техника собрала 4 300 кубометров снега.

Анатолий Береговских, начальник управления городского хозяйства администрации Норильска, в связи с этим отметил, что в городе в течение двух недель проходили независимые проверки работы управляющих компаний. Специалисты проверяли, есть ли на карнизах домов сосульки, то, как очищены проезды через арки, и соблюдается ли график очистки дворов в Центральном районе.

Как выяснилось, заявленный график компании выдерживали, но нашлись адреса, где подъездные пути полностью не очищены: это ул. Павлова, 5, Ленинский проспект, 48 и 46, ул. Орджоникидзе, 19. Анатолий Береговских также пояснил, что очисткой «белых пятен» в городе занимается как УЖКХ — силами подрядных организаций, так и управление горхоза с помощью техники «Автохозяйства».

– В рамках четырёх муниципальных контрактов по содержанию территорий общего пользования на этих участках снег убирают подрядчики. Общая площадь очистки — порядка 190 000 кв.м. На сегодняшний день осталось лишь несколько территорий, по которым есть замечания. Подрядчики их уже устраняют, — отметил Андрей Беспалов, директор УЖКХ.

Константин Купреенко поручил УГХ провести повторную проверку территорий, обратив особое внимание на адреса, откуда поступали жалобы горожан:

– Прошу компании ЖКС, «Город» и «Нордсервис» ещё раз пройтись по своим территориям — у вас самые большие участки. Много вопросов поступает по нечётной стороне Ленинского проспекта, особенно по дворам домов № 11, 13, 17. На ул. Комсомольской надо расчистить «белые пятна». На ул. Завенягина традиционно есть проблема в закрытых дворах, немало жалоб мы получаем с ул. Советской, 1, откуда нужно вывезти накопленный снег. Также много его в районе катка «Льдинка». Важно сделать всё оперативно, потому что пока температура воздуха скачет, во дворах образуется то лёд, то снежная «каша».

Заместитель главы Норильска также дал управляющим компаниям поручение пересмотреть и при необходимости расширить или заменить участки указанных ранее «белых пятен» для их включения в муниципальный контракт на снегоуборку на следующий год. Однако это повлечёт за собой увеличение бюджетных расходов.

Текст Татьяна Сергеева
7 мая в 13:02 340
Большая уборка
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