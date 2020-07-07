«Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев» – такие имена будут носить новые флагманы речного флота на Енисее

Напомним, конкурс по выбору имени для новых лайнеров объявил на своей странице губернатор Красноярского края Александр Усс. Теперь на его же странице подведены итоги. Более трёх тысяч человек проголосовали за названия для лайнеров, которые будут курсировать по маршруту Красноярск – Дудинка - Красноярск.



Отдать свой голос можно было за имя одного из знаменитых красноярцев, прославивших наш край: писателя Виктора Астафьева, основателя Красноярского острога Андрея Дубенского, художников Андрея Поздеева или Василия Сурикова, олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина.



Официальная закладка теплоходов состоится на «Средне-Невском судостроительном заводе» совсем скоро, в Красноярск новые лайнеры прибудут в 2023 году.