Стартовал приём работ на II Фестиваль документальных фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie–2020

На конкурс принимаются документальные фильмы о горнодобывающей отрасли, геологоразведке, металлургии, процессах обогащения, снятые в период с 2016 по 2020 год, на русском языке или имеющие русские субтитры, ранее не получавшие наград.

Работы будут оцениваться в пяти номинациях: «Лучший фильм о компании», «Лучший фильм об инновациях», «Лучший фильм о социальных и экологических проектах», «Лучший фильм о профессии», «Лучший рекламный ролик».

Продолжительность фильмов — от 2 до 20 минут, для рекламных роликов ограничений по хронометражу нет. Под «профессией» здесь понимаются специальности горного комплекса, такие как: горняк, геолог, металлург, обогатитель, маркшейдер, эколог и другие.

Жюри фестиваля формируется в равных частях из представителей профессиональной киноиндустрии и горной отрасли. Победители конкурсной программы будут объявлены на форуме MINEX–2020 7 октября 2020 г.

Организаторы фестиваля — форум MINEX и Первый геологический канал.

Подать заявку на участие можно до 20 сентября 2020 года по ссылке:

https://2020.minexrussia.com/minemovie-festival-ru/.