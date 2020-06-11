Таймырские пенсионеры получат благотворительные продуктовые наборы

В Красноярском крае для пенсионеров в возрасте 65 лет и старше, пенсия которых ниже прожиточного минимума, закупили продуктовые корзины, наполненные товарами первой необходимости. Мера принята в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе.

Наборы были приобретены на средства благотворителей Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», которая организована Общероссийским народным фронтом и движением «Волонтёры-медики», сообщает администрация Таймыра.

Всего для муниципального района закуплено 283 набора, 100 из них отправят в Хатангу, еще 183 – в Дудинку. Там в комплексном центре социального обслуживания населения «Таймырский» уже раздают продуктовые корзины пожилым северянам.

Продуктовые наборы в Дудинку из Красноярска были доставлены на теплоходе «Хансута Яптунэ».

Фото из открытых источников