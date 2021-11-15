Таймырским промысловикам вручили новые снегоходы и лодочные моторы от «Норникеля»

В столице Таймыра состоялось торжественное вручение шести новых снегоходов и четырёх лодочных моторов представителям общин коренных малочисленных народов Севера, которые входят в состав Координационного совета.

Этот совет при старшем вице-президенте компании - руководителе Норильского дивизиона Николае Уткине действует с мая 2021 года. Его задача - совместная реализация программы поддержки коренных малочисленных народов Таймыра. Всего на полуострове зарегистрировано 107 общин и 20 из них, ведущие традиционную деятельность на территории бассейна Норило-Пясинской водной системы, входят в состав совета.

Именно по инициативе общин компания «Норникель» выделила 100 млн рублей на их поддержку, в том числе на подготовку к зимнему сезону, а также на покупку снегоходов и лодочных моторов. Средства выделены дополнительно сверх программы поддержки КНМС, в которую компания инвестирует 2 млрд рублей.

«Техника приобретена по заявкам наших общин. Все они занимаются традиционными видами хозяйственной деятельности. Это охотники и рыбаки. Их промысловые точки находятся в большом отдалении от районного центра, Дудинки. Поэтому техника им крайне необходима», - рассказала руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Севера Заполярного филиала «Норникеля» и первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Анфиса Никифорова.

Новая техника позволит промысловикам оперативно доставлять из Дудинки в отдалённые общины все необходимое для зимнего охотничьего и рыболовецкого сезона: топливо, продукты, запчасти для снегоходов. А с промысловых точек - добытую продукцию: рыбу и оленину для торговых сетей Дудинки и Норильска.

Снегоходы получат не только общины, но и таймырские посёлки. Два транспортных средства в конце ноября отправятся в Усть-Авам и Волочанку, где будут использоваться для нужд населения. С помощью снегоходов сельчанам будут доставлять почту, перевозить больных на санитарные рейсы и даже искать заблудившихся в тундре.

С перечисленными задачами техника справится, уверены тундровики, хорошо знакомые со снегоходами марки «Ямаха». Они наиболее востребованы в условиях тундры и давно показали себя с лучшей стороны как по проходимости и морозоустойчивости, так и по грузоподъёмности.

Один из снегоходов отправится в волочанскую тундру в хозяйство председателя семейной (родовой) общины «Муора» (Тундра) Елены Федосеевой. В общине трудятся трое её взрослых сыновей, а также супруг. Старая техника уже давно находится в эксплуатации и требует обновления, так что подарок придётся ко двору.

«Снегоходы нам, конечно, очень нужны, мои сыновья ездят на довольно изношенных машинах. Мы очень рады, тому что у нас, благодаря «Норникелю», появился новый снегоход. Мы перегоним его в Волочанку, а оттуда в тундру, где супруг с сыновьями будут заниматься промыслом рыбы и мяса дикого северного оленя», - поблагодарила компанию Елена Федосеева.

Помимо снегоходов, «Норникель» закупил для промысловиков четыре лодочных мотора. Ранее компания в рамках подготовки к охотничьему и рыболовному зимнему сезону выделила средства на покупку и доставку аэролодки «Север» для общины КМНС «Агапа».

С 2020 года компания реализует беспрецедентную пятилетнюю программу поддержки коренных малочисленных народов Таймыра с финансированием в 2 млрд рублей. В 2021 году эта сумма была увеличена на 100 млн рублей. Программа включает 42 проекта, направленных на защиту исконной среды обитания и поддержку традиционных видов деятельности КМНС, в том числе: строительство жилья, новых пунктов первой медицинской помощи, приобретение специального оборудования, поддержку образовательных проектов, строительство домов культуры и так далее.

В рамках программы на Таймыре уже стартовал завоз строительных материалов для возведения жилья и социальной инфраструктуры поселков. Первые студенты из числа таймырской молодежи при поддержке компании закончили год обучения в Заполярном государственном университете (ЗГУ). В сентябре завершился новый набор обучающихся в ЗГУ, которым компания финансирует проезд к месту учебы и обратно, проживание и стипендию. Кроме того, по программе поддержки семеро молодых таймырцев, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от квартир в Дудинке. В Авамской тундре прошло исследование оленеёмкости пастбищ с целью развития оленеводства.