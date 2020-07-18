Тебе, любимый город!

Здесь будет храм

7 августа 2015 года «Заполярка» написала: «Градсовет дал добро на строительство храмового комплекса по адресу: улица Мира, 6». На месте снесённого здания планировалось построить православную церковь на 300 прихожан с епархиальным управлением общей площадью около

1 000 квадратных метров. Храм посвятили новомученикам и исповедникам Церкви Русской в память о страдавших в Норильлаге.

Спустя три года, в конце августа 2018–го, когда строительство подходило к концу, храм получил девять колоколов, отлитых в одной из лучших колокольных мастерских России в древнем Воронеже. Внутреннее оформление храма впечатляет. На фоне суровых бараков и вышек Норильлага — новомученики Стефан Наливайко и Петр Игнатов. За изображением Спасителя на кресте — «Норильская Голгофа». А истории о тех, кто прошёл Норильлаг, сгинул в наших суровых краях, хранятся в музее. Их сможет прочесть каждый.

6 сентября 2018–го в новом храме состоялась первая Божественная литургия. Позднее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил построенный комплекс.

Для новорождённых...

Осенью 2018–го в Норильске, наконец–то, открыл свои двери перинатальный центр. «Наконец–то» — потому, что изначально ввести здание в эксплуатацию планировалось к концу 2016 года. В 2017–м «Заполярка» писала: «К новому году в Норильске должен заработать перинатальный центр. Осенью прошлого года срок строительства продлён до декабря 2017 года». Однако и тогда завершения не случилось. Проблемы возникали на каждом шагу: были замечания к проектной документации, сложности с прохождением экспертизы, завозом стройматериалов и медоборудования.

После сдачи в эксплуатацию перинатальный центр, рассчитанный на 110 коек, стал подразделением Норильской межрайонной больницы № 1. Он включает в себя родовое отделение на пять индивидуальных залов, операционный блок, отделения патологии беременности и выхаживания новорождённых, а также послеродовое отделение на 50 коек. 22 октября 2018–го «Заполярка» известила норильчан о рождении в новом центре первых девяти младенцев.

... и всех остальных

Следующий проект — СРК «Арена» — по праву вошёл в наш обзор, хотя и задумывался не в прошедшем десятилетии, а намного раньше. В 2004 году центр изучения общественного мнения ЗФ «Норникеля» провёл экспресс–опрос по поводу строительства на площади Металлургов спортивно–развлекательного центра. 80% опрошенных высказались «за». В октябре 2005–го мы узнали, что работы обойдутся «Норникелю» в $28 млн. Годом позже, 23 июня 2006–го, началось строительство — на пл. Металлургов пробурили первую скважину под фундамент. Планировалось, что строительство комплекса завершится к концу 2007 года.

Кстати, вот как по задумке должна была выглядеть «Арена»: на первом этаже — ледовое поле и трибуны на 1 800 зрительских мест, картинг и бар; на втором — залы для игровых видов спорта и занятий единоборствами, а тренажёрный зал и танцзал, фитнес–клуб и кислородный бар; на третьем этаже планировали разместить площадку для игры в Q-Zar и кафе–бар на 160 персон; на четвёртом — скалодром, площадки для катания на роликах и скейтборде и детскую игровую зону; на пятом этаже хотели обустроить VIP–зону с буфетом и ресторан на 80 посадочных мест.

К сожалению, уложиться в обещанные полтора года не удалось, стройка «зависла». Перелистаем архив сразу на 2012 год и читаем: «К 15 июля будущего года завершится строительство «Арены–Норильск». В 2010 году, когда «Норникель» возобновил строительство, было решено перепрофилировать комплекс в спортивно–развлекательный центр. С тех пор было ещё несколько публикаций, мы вели отсчёт дней, оставшихся до открытия. А после по городу ходили разные слухи о надёжности конструкции. Тем не менее СРК стоит на своём месте и, если бы не пандемия, принимал бы многочисленных посетителей.

Нам нужен спорт

О том, что в городе не хватает крытых залов для занятий спортом, говорили много, но ситуация не менялась. И вдруг новости: на улице 50 лет Октября «Норникель» строит физкультурно–оздоровительный комплекс. В 2016 году «Заполярка» рассказала о том, что разработана детальная планировка спортобъекта, который станет основной тренировочной базой МФК «Норильский никель». Физкультурно–оздоровительный комплекс будет отвечать всем требованиям, предъявляемым Международной футбольной ассоциацией. Трибуны рассчитаны на 1 012 посадочных мест, в том числе 150 мест предназначены для VIP–гостей. В новом комплексе проектом предусмотрены три зала для фитнеса, кардиозал, зал для силовых занятий и многое другое. На строительство ФОК компания выделила более 1,7 млрд рублей. Ввести новый ФОК в эксплуатацию планировалось в середине июля 2020 года.

Строительство началось в конце августа 2018–го. Уже в апреле следующего года строители рассказали, что завершается обустройство фундамента. А в ноябре 2019–го весь город включился в выбор названия для нового объекта. Голосование проходило на сайте «Заполярной Правды». В итоге выбрали имя «Айка» — норильское, своё, медвежье–тёплое. В настоящий момент обустройство ФОК продолжается.

Реновация

Конечно, это далеко не все обновления, произошедшие в городе за эти годы. В Норильске видоизменилась картинная галерея, реконструированы детские сады, появились скверы и парки. А впереди — большие планы. В основном по жилому строительству. Например, для специалистов «Норникеля» в Талнахе строят новый дом.

Два года назад в нашем городе, вслед за Москвой, заговорили о большой программе реновации жилья, рассчитанной до 2035 года. В Норильске, в частности, планируется снести 45 аварийных и ветхих строений, реконструировать три жилых дома, имеющих историческую ценность. Также предусмотрено строительство 97 новых жилых домов — 50 малоэтажных возведут на ростверках, 45 девятиэтажных построят в Оганере. Ещё два дома появятся в Центральном районе на улице 50 лет Октября — заново отстроят дома 2б и 2в.

Объём финансирования программы до 2035 года, с учётом благоустройства придомовых территорий и прокладывания инженерных коммуникаций, оценивается в 85 млрд рублей. Глава Норильска Ринат Ахметчин в 2019 году пояснил, что для успешной реновации потребуется привлечение средств федерального бюджета. Город и регион должны взять на себя не менее 10% от совокупного объёма финансирования, половину готов вложить «Норникель». Позднее проект программы реновации представили в Москве — в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Инициатива была поддержана. Решено создать рабочую группу для доработки программы и её согласования в профильных министерствах правительства РФ.

Чем украсить Норильск?

Говорит эксперт

© Фото предоставлено АРН — Из привлекательных идей — стеклянная галерея вдоль всего Ленинского проспекта. Схожие устраивают на материке как переход над шоссе. Но пока это только пожелание, строительство такой галереи стоит очень дорого. Виктория Чуланова,

заместитель директора Агентства развития Норильска

по развитию городской среды

– Лично мне не хватает красивых городских фасадов. В этом плане сейчас много предпринимается со стороны города, и АРН подключился с проектом, в котором мы анализируем возможность окраски фасадов современными высокотехнологичными материалами, а также облицовки вентилируемыми панелями. В качестве пилотных рассматриваются дома на ул. Талнахской, 8, 10, 10а. Архитекторы считают наиболее подходящими стальные панели с полимерным покрытием. Такой материал способен прослужить 30 и более лет, он влагостойкий, морозо– и ударопрочный.

Этот проект сейчас обсуждается, просчитывается его экономическая составляющая, выводы сделают эксперты. Специалисты Сибирского федерального университета рассчитывают варианты крепления панелей, подходящие для наших условий. Понятно, что сталинки нельзя заслонять — это наше архитектурное наследие. Но другие дома, не имеющие фасадных изысков, можно так обновить. Ведь краски на фасадах в наших условиях хватает на пару лет, а панели могут служить много дольше.

Ещё в городе, на мой взгляд, можно устроить больше дополнительных зелёных пространств. Да, для этого уже немало делается, но хочется, чтобы Норильск стал ещё зеленее. И в этом направлении мы также работаем. В прошлом году, например, провели эксперимент в парке отдыха «Озеро Долгое» по устройству биоматов, организации гидро– и традиционного посева. Все три способа показали себя неплохо, хотя от биомата мы ждали лучших результатов. Но для полноценного воспроизводства многолетних трав ему требуется три года, а нашему газону только второй год. Так что будем наблюдать. Этим летом проведём подсев, в том числе семян многолетних растений, собранных в тундре волонтёрами АРН прошлой осенью, — пижмы, пушицы, иван–чая, клевера и других. По итогам лета определим наиболее эффективный метод озеленения для использования его в следующем году.

Также в парке уже высадили бархатцы, впереди — установка 20 кашпо с петуньями. А с первыми заморозками начнётся высадка саженцев. Прошлой осенью по рекомендациям специалистов НИИ Крайнего Севера в парке «Озеро Долгое» было высажено 20 кустов кизильника, 15 берёзок и 6 кустиков японской спиреи.

Из несбыточных, но перспективных идей я бы хотела воплотить ту, что озвучивали горожане на встречах с представителями экспертного сообщества: подземный пешеходный маршрут, связывающий первый и второй дома на Ленинском проспекте, ФОК и НГИИ. Получилась бы пешеходная зона, комфортная в зимний период. Но я понимаю, что экономически такой проект пока нецелесообразен, да и технически это сложно. Так что сосредотачиваем усилия на обустройстве общественного пространства на Ленинском пр., 1. Это будет альтернатива «Арене», но больше адаптированная под нужды горожан. Напомню, в планах сделать первый этаж здания местом для проведения городских мероприятий, для неформального общения. Большая часть помещения станет «улицей под крышей» — с обилием живой зелени, которой так не хватает в холодное время года. Также на первом этаже расположится небольшое кафе с пространством для проведения мастер–классов и детских праздников.

Из других привлекательных идей — стеклянная галерея вдоль всего Ленинского проспекта. Схожие устраивают на материке как переход над шоссе. Но пока это только пожелание, строительство такой галереи стоит очень дорого. Но забывать о ней всё же не хочется. Просто отложим на время. Может, вскоре до неё дойдёт очередь?

Подумаем вместе

Алла Траубергс, коренная норильчанка, патриот города:

– Я точно знаю, что у норильчан большая тяга к плаванию. Так что лучшего подарка для горожан, чем новый бассейн, наверно, и не придумать! Вода, как известно, успокаивает нервную систему и излечивает от многих болезней. Норильчанам водные процедуры уж точно пойдут на пользу. И ещё: в Норильске много велосипедистов, а вот специальных зон для езды нет — негде прокатиться с ветерком на двухколёсном «друге». Это стоит исправить.

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Андрей Павлов, предприниматель:

– Мне как жителю Кайеркана очень хотелось бы, чтобы и в Центральном районе, и в нашем, появились хостелы, где горожане нашли бы приют в случае закрытия дороги по погодным условиям. Автосообщение между районами прерывается регулярно, и людям приходится спать либо на автовокзале, либо в ГЦК. Поверьте, это очень неудобно. Понятно, что содержать даже небольшую гостиницу ради двух–трёх–пяти случаев массового заселения нерентабельно. Но ведь её можно организовать по принципу бомбоубежища. Стоит себе законсервированная, с койками, матрасами, запасом воды и всеми необходимыми мелочами: как только штормовое, включили отопление, прогрели помещение, и всё — можно заселять людей. Кстати, думаю, что одно из старых городских бомбоубежищ вполне можно переоборудовать в подобный пункт приёма людей быстрого развёртывания.

Любовь Копылова — пенсионерка, много лет отдала школе:



– А мне бы хотелось подарить городу и горожанам «Пешеходные выходные». Представляете, вечером пятницы полностью перекрывают Ленинский проспект для автомобилей, и главными на нём становятся пешеходы. И так до утра понедельника. Люди бы ходили, гуляли, общались, ели мороженое... А на площади Комсомольской весь уикенд играл бы живой оркестр. Думаю, танцплощадка в центре Норильска никогда бы не пустовала.

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Александр Троцкий, специалист «Норильскникельремонта»:



— Я реалист, поэтому понимаю, что железная дорога до Тюмени, космодром или аттракцион «Колесо обозрения» — не норильская история. Я думаю, было бы уместно возродить на озере Долгом лодочную станцию. Очень хочется просто прийти, взять лодочку и покатать свою любимую женщину и детей. А в комплексе со станцией хорошо бы ещё и берег благоустроить. Вот это реально и здорово!

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Ольга Горбунова, астроном–любитель:



– С детства увлекаюсь астрономией, люблю наблюдать за звёздами и планетами. Лет пять назад даже купила полупрофессиональный телескоп. Теперь, когда позволяет погода и природа, смотрю, как себя ведут небесные тела, как развиваются астрономические события. Вот было бы здорово, если бы в Норильске появилась хотя бы небольшая обсерватория! От таких как и я «звездочётов–любителей» там бы отбоя не было, можно было и школьные экскурсии проводить, и открытые уроки. А если построить ещё и планетарий, это место стало бы самым популярным в городе.

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Галина Навроцкая, ведущий специалист департамента общественных связей ЗФ «Норникеля»:



– Город для жизни начинается с того, что в нём создаётся разнообразная инфраструктура с локациями, способными стать точкой притяжения для жителей и сформировать особый микроклимат.

К сожалению, кроме детских площадок норильчанам, судя по опросам, ничего не надо. А почему бы не построить на том же Школьном озере летнюю сцену на воде, а зимой не превратить его в хороший каток?!