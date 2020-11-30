Техническая актировка в школе № 39

Предыстория начинается с лета, когда в школе проводили ремонт кровли. Но работа, как оказалось, была выполнена некачественно — крыша начала подтекать. В связи с этим с 23 ноября все педагоги и ученики были вынужденно переведены на дистанционное обучение.

Сегодня, 30 ноября, исполняющий полномочия главы города Николай Тимофеев совместно с заместителем главы города Норильска по району Талнах и профильными подразделениями администрации города по вопросам технического состояния кровли и обучения в МБОУ «Средняя школа № 39» провели совещание по техническому состоянию кровли и дальнейшему процессу обучения.

- Заместителю по городскому хозяйству, заместителю по социальной политике, заместителю по району Талнах, управлению общего и дошкольного образования, управлению по ГО и ЧС совместно и в оперативном порядке выехать в школу, провести комиссионный осмотр и доложить мне сегодня по итогам. Прошу также проработать варианты распределения, перевода, а также доставки учащихся в другие образовательные учреждения. Нам сейчас необходимо не допустить срывов учебного процесса, — дал поручение исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев.

Сегодня вечером состоится повторное совещание по поручению Николая Тимофеева, на котором службы представят отчёт о проделанной работе.