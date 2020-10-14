Технический прогресс в посёлке Усть-Авам

В рамках госпрограммы «Развитие информационного общества» в посёлке установили объект связи от компании «МТС». Теперь у местных жителей есть возможность следить за последними новостями в интернете, общаться в мессенджерах, а главное - благодаря голосовой связи можно связаться со службами экстренного реагирования.

Главная сложность – это отдалённое географическое расположение. Для доставки необходимого оборудования оператору связи пришлось совершить несколько вертолетных рейсов. При установке станции были учтены климатические особенности, потому использовались материалы, стойкие к низким температурам.

- В 2020 году в краевой госпрограмме впервые смогли принять участие поселки Арктической зоны. На данный момент Усть-Авам – это самый северный населенный пункт, который поучаствовал в нашей госпрограмме. Есть потребность продолжить эту практику и в 2021-2022 годах, так как мы понимаем, что развитие Арктической зоны невозможно без развития инфраструктуры связи, – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.