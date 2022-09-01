Техника безопасности

Обновляя Норильск, не забываем о безопасности

Открыл совещание Дмитрий Карасев, обозначив ключевые проблемы и выразив озабоченность сложившейся ситуацией:

– В части реализации планов по обновлению города, инженерных сетей Норильск сейчас интересен подрядным организациям, которые находятся за его пределами. Подрядчики прибывают для реализации муниципальных контрактов, проектов компании

«Норникель» и иных крупных предприятий Норильска. Всё это означает, что необходимо ставить во главу угла вопросы безопасности. Мы неоднократно обсуждали эту тему, но последние события показывают: нужно принимать кардинальные меры, чтобы по городу можно было безопасно передвигаться и спокойно в нём жить.

Первым с докладом выступил начальник управления по правопорядку администрации Норильска Олег Тимченко, он рассказал об уже принятых мерах по профилактике правонарушений и о создании инфраструктуры для обеспечения безопасности в городе. Она основывается на действующей с 2021 года муниципальной программе профилактики правонарушений и укрепления межнационального и межконфессионального согласия, большая часть которой уже реализована.

– Программа предусматривает 37 профилактических мероприятий по оздоровлению криминогенной обстановки и профилактике правонарушений и преступлений на территории Норильска. К сожалению, не все улицы и дворы находятся под полным контролем. На данный момент в городе установлено порядка 80 камер видеонаблюдения. Сейчас проводится масштабная работа по внедрению комплексной автоматизированной системы видеонаблюдения, которая позволит контролировать происходящее на улицах, проезжих частях и во дворах. Она будет оснащена функцией биометрического распознавания лиц. Во всех районах города планируется установить 359 видеокамер. Уже разработана проектно–сметная документация, в следующем году мы приступим к монтажу, в 2025 году система видеонаблюдения будет полностью введена в строй и интегрирована в единый комплекс. Информация будет поступать в центр обработки данных (ЦОД), который уже создан.

Техническая сторона программы вопросов не вызвала, а вот сроки Дмитрия Карасева не устроили:

– Так не пойдёт, учитывая актуальность вопроса безопасности, надо внедрять систему быстрее. Ставлю вам задачу — запустить комплекс до конца 2023 года. Сейчас нужно проанализировать и решить, с какими вопросами по реализации этого проекта мы можем столкнуться и планомерно выстроить работу к сроку, который я указал, с дальнейшей проработкой на 2024 год.

Далее Олег Тимченко коснулся темы обеспечения безопасности подрастающих поколений. По его словам, дошкольные учреждения оборудованы системами контроля доступа и домофонами. Все образовательные учреждения — системами видеонаблюдения. В школах установлено 445 камер наружного и 1807 — внутреннего наблюдения. Видеопоток из них также будет поступать в ЦОД.

– Кроме того, детские сады, образовательные, спортивные учреждения и учреждения культуры, а также иные социально значимые объекты будут оснащены металлодетекторами. Оборудование уже монтируется на входных группах и запускается в работу. Ориентировочно в течение месяца оно будет установлено в полном объёме, — отметил он.

Глава города поручил докладчику проконтролировать установку металлодетекторов в образовательных учреждениях и проследить за подготовкой персонала, которому предстоит работать с оборудованием.

Муниципальная полиция

В ходе совещания градоначальник также дал поручение проработать вопрос создания муниципального подразделения по обеспечению правопорядка:

– Считаю, что дополнительный патруль, который будет своевременно сигнализировать правоохранительным органам о случаях нарушения правопорядка, будет полезен.

Комплексные меры

Следующим докладчиком стал заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» — директор по безопасности Заполярного филиала Владимир Сазонов. Он рассказал о целом комплексе мер, предпринимаемых компанией для обеспечения безопасности жителей города. В него входят: ужесточение контроля за передвижением сотрудников подрядных и субподрядных организаций, проживающих на территории временного жилищного комплекса и ограничение выхода с территории; организация доставки сотрудников подрядных организаций до места работы и обратно на транспорте компании; усиление контроля за сотрудниками подрядных организаций, проживающими в квартирах в черте города; организация патрулирования районов города силами автогруппы быстрого реагирования «Норникеля» (места отдыха и массового скопления горожан, торговые точки); профилактическая работа с сотрудниками подрядных и субподрядных организаций, иногородними студентами, проходящими учебную практику на предприятиях «Норникеля» с привлечением руководства организаций и вузов; информирование сотрудников подрядных и субподрядных организаций о работе системы «Безопасный город» и неотвратимости наказания в случае совершения противоправных действий.

– Кроме того, мы создаём общую базу данных вахтовиков, работающих на территории

Норильска, организуем взаимодействие Норильского ОМВД и регионального ситуационно–аналитического центра безопасности по оперативному реагированию на правонарушения с участием сотрудников подрядных и субподрядных организаций, в том числе их идентификации. Совместно с администрацией города и Норильским ОМВД проводим масштабную информационно–профилактическую работу, — добавил Владимир Сазонов.

Относительно обустройства временного жилого комплекса, расположенного вблизи Кайеркана, первый заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по координации реализации проектов капитального строительства Геннадий Агибалов отметил, что с 1 октября его планируют расширить более чем до пяти тысяч мест, чтобы переселить туда вахтовиков из городских квартир.

– Также мы планируем проработать с подрядчиками вопрос о включении в трудовые договоры жёстких пунктов, определяющих нормы поведения сотрудников и ответственность за их нарушение: штрафы, увольнение, обязательный выезд с территории Норильска в случае увольнения, плюс штрафы, налагаемые на компанию–подрядчика в случае невыполнения сотрудником предписанных в договоре условий. На данный момент уже 337 сотрудников подрядных и субподрядных организаций уволены за нарушение пунктов трудового договора и вывезены за пределы города. Будет введён жесткий запрет на повторный наём сотрудников, которые ранее были выдворены. Также обсуждается организация досуга для сотрудников, проживающих на территории временного жилого комплекса. Параллельно с этим планируется открытие магазина на территории ВЖК, — доложил Геннадий Агибалов.

От слов к делу

Как уже было сказано выше, одни меры требуют подготовки, другие — доработки, однако одну из них реализовали буквально на следующий день после совещания. Во временном жилом комплексе открылся магазин «Подсолнух». В нём вахтовики смогут купить всё необходимое — от средств личной гигиены до продуктов питания. Это избавит от нагрузки магазины района Кайеркан, полки в магазинах перестанут стремительно пустеть, а жители — испытывать дискомфорт от длинных очередей.

– Ассортимент прорабатывался вместе с организациями, чьи работники проживают здесь. Через неделю–две мы проведём анкетирование и посмотрим, что нужно доработать по ассортименту и будем подстраиваться под спрос, — рассказал замдиректора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Сергей Ткаченко.

Он также добавил, что решения, принятые на совещании, в ближайшее время будут реализованы.