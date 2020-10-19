Технологии — на-гора

Центр объединяет две службы: диспетчерскую рудника и операционный центр. Его строительство началось в мае, а 1 октября 2020 года завершился первый этап. Площадь центра — 452 кв. м. Стоимость проекта — более 136 млн рублей. Из них 91 млн потрачено на оборудование и коммуникации, на видеостены — 45 млн рублей, на них отображается информация, поступающая с помощью системы позиционирования со всех горизонтов рудника.

Центр планирования и контроля горных работ позволяет круглосуточно в режиме реального времени контролировать ход выполнения горнорудных работ - формировать полноразмерные пространственные модели рудника с их выводом на видеостены, моделировать технологические процессы отработки полезного ископаемого и определять их оптимальные режимы и пороговые значения безопасных отклонений. В центре есть возможность устанавливать эффективные и безопасные режимы и параметры функционирования технологических процессов, контролировать производственные процессы в реальном или близком к нему времени, предупреждать развитие опасных производственных ситуаций и внештатных режимов, влияющих на безопасность ведения горных работ.