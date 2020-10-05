МАУ ИЦ «Норильские новости»

Телята овцебыка будут доставлены на Таймыр

Телята овцебыка будут доставлены на Таймыр

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Телята овцебыка будут доставлены на Таймыр

По решению губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, на Таймыр доставят десять телят овцебыка.

Телята овцебыка будут доставлены на Таймыр

Напомним, что в середине августа Александр Усс, губернатор Красноярского края, обратился к губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа с просьбой предоставить телят для создания фермы овцебыков. И уже в ближайшее время они будут доставлены в посёлок Волочанка. Семья Теребихиных, которая является представителями общины малых коренных народов Севера «Хаски-Тыал», в рамках проекта этнодеревня, намерена реализовать проект по разведению овцебыков.

Теребихины совместно со специалистами по охране биоресурсов ЯНАО и окружной службы ветеринарии уже осмотрели и отловили телят. Сейчас животные проходят карантин и готовятся к отправке из природного парка «Полярно-Уральский».

5 октября в 14:08 320
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