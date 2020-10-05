Телята овцебыка будут доставлены на Таймыр

Напомним, что в середине августа Александр Усс, губернатор Красноярского края, обратился к губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа с просьбой предоставить телят для создания фермы овцебыков. И уже в ближайшее время они будут доставлены в посёлок Волочанка. Семья Теребихиных, которая является представителями общины малых коренных народов Севера «Хаски-Тыал», в рамках проекта этнодеревня, намерена реализовать проект по разведению овцебыков.

Теребихины совместно со специалистами по охране биоресурсов ЯНАО и окружной службы ветеринарии уже осмотрели и отловили телят. Сейчас животные проходят карантин и готовятся к отправке из природного парка «Полярно-Уральский».