Стороны были единодушны в том, что сегодня в первую очередь особое внимание необходимо обратить на капитальный ремонт коллекторного хозяйства, а также термостабилизацию грунтов под многоквартирными домами, так как именно эти направления трудоёмкие и финансово затратны. К тому же термостабилизация грунтов — мероприятие новое, в предыдущие программы модернизации жилищного фонда Норильска оно не входило.

Причём министр отметил профессиональный подход администрации города и компании «Норникель» к решению задач.

– Реализация комплексного плана социально–экономического развития Норильска идёт опережающими темпами. Так, до 2024 года на ремонт 12,5 километра изношенных коллекторов будет израсходовано 1,6 миллиарда рублей. Предстоит провести мероприятия по термостабилизации грунтов под десятью домами. Проектирование нескольких объектов сейчас ведётся, и уже в следующем году планируется привести в порядок грунты пяти домов. На эти мероприятия будет потрачено 648 миллионов рублей, — пояснил Евгений Афанасьев.

Глава Норильска Дмитрий Карасев поблагодарил министерство промышленности за содействие в выборе подрядчиков и консультационную помощь. Так, недавно при поддержке министерства в Норильск приехали представители научных сообществ Красноярского края. А мнение экспертов в таких важных вопросах необходимо.

– Передовые технологии, которые будут в итоге применены в ремонтах, дадут качественно новый результат, к чему мы и стремимся, — пояснил Дмитрий Карасев.

Отметим, подрядчики для масштабных ремонтов в коллекторном хозяйстве уже определены. Ведутся работы по проектированию.

И проектную документацию на некоторые объекты администрация планирует получить до конца года, на оставшиеся — в первом квартале 2022 года.

– В 2022–м, когда в Норильск должны поступить федеральные средства на строительно–монтажные работы, начнём капитальный ремонт этих сетей. В бюджет 2022 года закладываем деньги на проектирование других коллекторов, — пояснил Дмитрий Карасев.

Добавим, что в связи с началом строительно–монтажных работ на вводном магистральном коллекторе закрыто движение для автомобилей и пешеходов на участке от жилого дома № 1 до конца дома

№ 3 по улице Комсомольской. Автомобили к этим домам могут проехать со стороны Дворца спорта «Арктика» и от плавательного бассейна. Ограничение будет действовать до 1 октября.