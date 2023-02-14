Теперь из Норильска можно прямым рейсом долететь до Омска
Теперь из Норильска можно прямым рейсом долететь до Омска
Авиакомпания NordStar запустила продажу билетов из Норильска до Омска, откуда далее можно улететь в Сочи. Первый рейс будет выполнен 21 мая.
Время вылета из Норильска в Омск в 11.50 по местному времени, время прилёта 13.45 местного времени. Время в пути составит 2 часа 55 минут. Из Омска можно продолжить путешествие до Сочи. Время вылета из Омска в Сочи в 15.00 по местному времени, время прилета 16.50 местного времени. Время в пути составит 4 часа 50 минут. Обратно из Сочи в Омск самолёт вылетит в 18.10 местного времени, время прилета 01.10 по местному времени следующего дня. Вылет из Омска в Норильск в понедельник в 02.50 по местному времени, прилет в Норильск в 6.45 по местному времени. Все рейсы авиакомпании NordStar будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания.
Авиабилеты на эти и другие рейсы авиакомпании NordStar можно оформить на официальном сайте, в мобильном приложении авиакомпании, в билетных агентствах города Норильска, а также через Контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона.