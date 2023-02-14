Теперь из Норильска можно прямым рейсом долететь до Омска

Время вылета из Норильска в Омск в 11.50 по местному времени, время прилёта 13.45 местного времени. Время в пути составит 2 часа 55 минут. Из Омска можно продолжить путешествие до Сочи. Время вылета из Омска в Сочи в 15.00 по местному времени, время прилета 16.50 местного времени. Время в пути составит 4 часа 50 минут. Обратно из Сочи в Омск самолёт вылетит в 18.10 местного времени, время прилета 01.10 по местному времени следующего дня. Вылет из Омска в Норильск в понедельник в 02.50 по местному времени, прилет в Норильск в 6.45 по местному времени. Все рейсы авиакомпании NordStar будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания.

Авиабилеты на эти и другие рейсы авиакомпании NordStar можно оформить на официальном сайте, в мобильном приложении авиакомпании, в билетных агентствах города Норильска, а также через Контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона.