Теперь получить статус безработного можно, подав электронное заявление

Жители и работодатели края в числе первых в стране могут воспользоваться электронными услугами единой цифровой платформы «Работа в России». Соискателям не нужно предъявлять документы лично, а организации смогут подбирать сотрудников в режиме онлайн.

Теперь можно подать электронное заявление на содействие в поиске работы или признание безработным. Ранее такого разделения не было. Создание резюме, подбор вакансий, отклик на них, приглашение на собеседование, его итоги – весь путь соискатель проходит в личном кабинете на платформе независимо от того, с какой целью он обратился в ведомство. После подачи электронного заявления прийти в центр занятости требуется только тем, кто претендует на получение пособия, а также кандидатам, которые ищут работу не по месту постоянной регистрации. Кроме того, соискатель может дополнительно выбрать три субъекта РФ, варианты трудоустройства в которых он рассматривает.

Для авторизации на платформе «Работа в России» нужно иметь подтверждённую учетную запись на портале Госуслуг.

Однако, как отметил Виктор Новиков, руководитель Агентства труда и занятости населения края, новый порядок не отменяет возможности личного посещения центра занятости и получения бумажного направления на собеседование. «Разница в том, что гражданину при посещении центра нужно будет заполнить заявление на гостевом компьютере. Если появятся вопросы, специалисты окажут необходимую помощь. Платформу планируется сделать единой точкой для сбора вакансий и использовать её для принятия заявок на профобучение, профориентацию и получения других государственных услуг».