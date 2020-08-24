Тепло как на Севере

Гидрометцентр России за всю историю наблюдений зафиксировал абсолютный минимум ледовитости в Арктике. По мнению научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, лето-2020 стало рекордным по ледовитости в Арктике. Вильфанд также отметил, что в связи с этим Северный морской путь полностью открылся на месяц раньше.



Ранее в ведомстве сообщили, что среднемесячная температура воздуха в Арктике повторила июльский рекорд 2016 года. В канадском секторе Арктики среднемесячная температура оказалась выше нормы на 4-6 градусов, в некоторых местах — на 7 градусов выше нормы. В российском секторе в отдельных районах климатическая норма была превышена на 5 градусов.