Теплоход «Максим Горький» совершил 13 круизных рейсов по Енисею от Красноярска до Дудинки

В сентябре 2019 года на Енисей перегнали с Волги частный теплоход «Максим Горький», который в навигацию 2020 года выполнял круизные рейсы по реке.

Несмотря на пандемию, компании «Водоход» рискнула и при поддержке властей региона модернизировала теплоход «Максим Горький», который впервые за 20 лет совершили 13 круизных походов на Крайний Север.

Губернатор Красноярского края также сообщил президенту Путину, что для Енисея на Средне-Невском судостроительном заводе заложены два больших пассажирских теплохода. Это будут самые современные и большие суда «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев», которые к 2023 году планируется пустить по Енисею.