Тихо и мирно

«Надеюсь, что вопрос будет решён в досудебном порядке, все стороны в этом заинтересованы, - заявил Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии. - Сейчас мы ждём обратной связи от компании.» - цитата по «Интерфаксу».

29 мая произошла авария, которую считают крупнейшей в Арктике. Из-за проседания фундаментных свай здания ТЭЦ-3 была нарушена герметичность одного из резервуаров с дизельным топливом. В результате чего произошёл разлив топлива общей массой 21 тысяча тонн.

Росприроднадзор оценил ущерб в 148 миллиардов рублей. Требование о выплате этой суммы было направлено «НТЭК». Однако компания планирует уточнить размер ущерба после окончания работ по ликвидации последствий.