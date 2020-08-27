МАУ ИЦ «Норильские новости»

Тихо и мирно

Тихо и мирно

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Тихо и мирно

Минприроды и «Норникель» заинтересованы решить вопрос по ущербу экологии в досудебном порядке.

Тихо и мирно

«Надеюсь, что вопрос будет решён в досудебном порядке, все стороны в этом заинтересованы, - заявил Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии. - Сейчас мы ждём обратной связи от компании.» - цитата по «Интерфаксу».

29 мая произошла авария, которую считают крупнейшей в Арктике. Из-за проседания фундаментных свай здания ТЭЦ-3 была нарушена герметичность одного из резервуаров с дизельным топливом. В результате чего произошёл разлив топлива общей массой 21 тысяча тонн.

Росприроднадзор оценил ущерб в 148 миллиардов рублей. Требование о выплате этой суммы было направлено «НТЭК». Однако компания планирует уточнить размер ущерба после окончания работ по ликвидации последствий.

27 августа в 13:32 560
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