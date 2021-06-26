Тёплая АММА. Дом говорит...

Создатели предложили назвать его АММА — Arctic Museum of Modern Art. Его открытие станет результатом масштабной трансформации здания бывшего Дома торговли на улице Комсомольской, 37. Сегодня аббревиатура АММА уже стала привычной для горожан, которых постоянно старались держать в курсе событий, связанных с созданием музея современного искусства. А ещё здесь, в части заброшенных помещений бывшего Дома торговли, музейщики в последние годы организовывали временные площадки для экспериментов современных художников.

Члены Градостроительного совета Норильска единогласно одобрили архитектурный проект нового музея, который презентовали директор Музея Норильска Наталья Федянина и руководитель авторской группы проекта, известный московский архитектор Илья Мукосей.

Интересно, что авторы использовали как апробированные решения лучших мировых проектов по формированию комфортной городской среды, так и новаторский подход. На Градостроительном совете особо отметили оригинальный вид фасада здания АММА — он выглядит словно сияющий источник тепла и света, что будет весьма эффектно смотреться во время полярной ночи. Среди других особенностей — и открытый тип хранения фондов, когда вся музейная коллекция будет доступна публике.

Комплекс АММА задуман как органичное продолжение создаваемого рядом городского парка «Озеро Долгое». Новое музейное пространство на площади 8,5 тыс. кв. м планируют открыть в 2025 году.

Напомним, что в 2016 году муниципальные музеи — Музей истории НПР с филиалом в Талнахе, Норильская художественная галерея — были объединены в единый музейно–выставочный комплекс Музей Норильска. В 2017 году прошли публичные слушания о концепции развития всего комплекса. Одной из ключевых музейных проблем, требующей неотложного решения, была художественная галерея, которая находится на первом этаже жилой многоэтажки на улице Талнахской, 78. И это понятно, так как есть серьёзный риск — хранилище галереи несколько раз в году заливают жильцы. В рамках утверждённой концепции в 2017 году было принято решение найти отдельно стоящее здание, чтобы перенести туда галерею. И параллельно в это же время началась история парка на улице Комсомольской, возле озера Долгого. Музейщики инициировали процесс передачи им закрывающегося Дома торговли, и в конце 2017 года это здание было передано Музею Норильска в оперативное управление. Помещения подходили по многим критериям, но всё же не были приспособлены для целей современного художественного музея. Следующим шагом стало приглашение компетентного совета для участия в разработке концепции арктического музея современного искусства в Норильске, куда вошли музейщики, архитекторы, социологи. Уже 15 октября 2018 года норильской общественности был представлен результат работы, который был положен в основу следующего шага — разработки архитектурного проекта здания.

Директор Музея Норильска Наталья Федянина уверена, что в Норильске сейчас есть возможность создать выдающийся архитектурный арт–объект. Она поделилась, что называет новый дом «тёплая АММА», поскольку, думая о будущей реконструкции, создатели шли не только от профессиональной музейной задачи, но и от задачи пригодиться будущему парку, чтобы он был более универсальным, функциональным и всесезонным. Первый этаж спроектировали как пространство с открытым бесплатным доступом, где посетители могут не только согреться, но и интересно, с пользой провести время. Здесь планируют разместить выставочную и детскую зоны, кафе, музейный магазин.

Музейщики также запланировали создание открытого фондохранилища на втором этаже, куда перенесут все коллекции МВК «Музей Норильска», чтобы организовать наилучшие условия хранения для музейных предметов. Формат открытого хранения также позволит посетителям всегда иметь доступ к тем экспонатам, которые можно демонстрировать без ущерба для них. Такая инновация — редкая особенность в музейном деле в нашей стране. По сути, вся память города станет постоянно открытой экспозицией и контекстом для работы современных художников.

О планировочных, архитектурных решениях самого северного музея современного искусства рассказал куратор проекта Илья Мукосей, руководитель группы архитекторов, которые имеют серьёзный опыт в музейном проектировании. Он уточнил, что в новой части здания будут залы для показа современного искусства, там же — большой зал для мероприятий и места для работы сотрудников музея.

Авторы продумали и то, как здание будет включено в окружающую градостроительную обстановку. Они решили дополнить ту архитектуру, проект которой был реализован в 1990 году. Но у нового музея складывается и своя выразительная планировочная история. На крыше появится лёгкая конструкция, включающая в себя медиаинсталляцию, как образ обогревателя и осветителя пространства. От Дома торговли останутся большие оконные пролёты, в которых разместят зоны озеленения с яркой подсветкой.

Илья Мукосей:

– Это интересное здание, со своей историей. Мы пытались объединить старое и новое, технологии и историю. Но здание будет узнаваемым, ведь мы стремились дополнить архитектурный объект по стилю — типичный советский модернизм. Считаем, что здание в редком для Норильска стиле важно сохранить. Мы его рассматриваем как самый большой экспонат коллекции Музея Норильска. И это известный приём в мировой практике. Считаем, что надо дать возможность зданию органично выглядеть в той градостроительной среде, которая сложилась.

Конечно, у членов Градостроительного совета сразу возник вопрос — не снесут ли световую инсталляцию, столь впечатляющую на эскизах здания АММА, наши суровые ветра, не повредят ли крепкие морозы, агрессивная среда? Илья Мукосей уточнил, что обязательно будут сделаны дополнительные расчёты ветровых нагрузок, устойчивости здания. А пока есть предварительные расчёты и образ, навеянный ветрозащитными конструкциями инженера Потапова, которыми так славится Норильск. И это очень важно, что по замыслу архитекторов здание символизирует обновление Норильска и должно отличаться от других объектов во всех смыслах.

Норильские специалисты задали и другой законный вопрос: выдержит ли здание снеговой мешок, который, понятно, будет нарастать? Илья Мукосей ответил, что проведены инженерные исследования, но требуются дополнительные изыскания, строгие расчёты, и, возможно, от каких–то решений ещё придется отказаться. Конечное целесообразное решение определят проектировщики после проведения более детальных изысканий. Но принципиально концепция не изменится.

Наверняка у горожан возникнут вопросы, почему на здании, там, где размещалась надпись «Дом торговли» предлагают написать: «Дом говорит». А вы попробуйте догадаться. Не зря мэр города даже пошутил на Градсовете, что востребованным развлечением в будущем здании может стать квест «Найдите букву «Л».

Глава города Норильска Дмитрий Карасев:

– Наряду с реализацией амбициозных планов реализации программы реновации, которые стоят перед городом Норильском, также очень важно не забывать о социальной составляющей, ведь людям должно быть интересно и комфортно жить в нашем городе. В рамках реализации программы обновления города мы с компанией договорились о том, что необходимо реализовывать и дополнительные мероприятия в части строительства подобного рода общественных пространств, поэтому считаю, что для города этот объект будет знаковым — самым северным музеем современного искусства. Осталось только проект реализовать, а когда есть целеустремленность и заинтересованность, тогда дело двигается.

Уточним, что из дополнительно выделенных «Норникелем» 150 млрд на развитие города, на реализацию программы музейного развития предназначено 4 млрд 100 млн рублей. Сумма станет более точной после чётких инженерных исследований. Но уже сейчас проект весьма впечатляет! Некоторые норильчане, познакомившись с ним, не без гордости утверждают: «Музей Гуггенхайма нам не конкурент!».

Важно уточнить, что художественная коллекция Музея Норильска сегодня — это в основном произведения авторов XX века, а также постоянно пополняющийся фонд работ наших современников. Эта особенность коллекции зашита в английском варианте названия музея — Arctiс Museum of Modern Art. Произведения XX века в коллекции большей частью относятся именно к модерну.

Наталья Федянина, директор Музея Норильска:

– Ситуация развернулась, городу выделены значительные инвестиции на развитие. И одними из первых начинают меняться именно норильские музеи, по давно намеченному плану мы начинаем реконструкции и реэкспозиции в наших зданиях. Потому что для одного из них — Арктического музея современного искусства (АММА) — уже есть готовый и утверждённый на Градсовете проект. Это новое здание станет частью музейного комплекса Норильска вместо сегодняшней галереи. Надеемся, что новое здание предоставит творческим, развивающимся, ищущим себя людям в нашем городе много разных новых возможностей, в том числе для того, чтобы представлять своё творчество. Наша тёплая АММА задумана как источник света и тепла, это очень жизнерадостный проект, который будет дарить людям радость и надежду, даже просто своим обликом. Возможно, это здание фантастически выглядит для нынешней нашей ситуации, но ничего сверхсложного в нём нет. Мы работаем с очень творческими и профессиональными людьми. Верю в их талант и любовь к Норильску, в котором за последние годы они провели много времени, чтобы понять наш город, его особенности, архитектуру. Конечно, требуются дополнительные исследования тех же грунтов. Всё будет дорабатываться. Но общая идея останется неизменной. Параллельно мы работаем над основным зданием музея города на Ленинском проспекте, 14. Условно называем его МАМА, сопоставляя с проектом АММА. И по смыслу это ещё более сложное пространство с экспозицией, которое, как настоящая мама, должно объяснять каждому посетителю что–то самое главное про Норильск и формировать общую память места у людей, приехавших в наши края из самых разных городов. Здание ждут тотальная внутренняя реконструкция, реэкспозиция с внедрением самых современных музейных решений. В рамках проекта «Музей города — всем городом» Благотворительного фонда Владимира Потанина мы продолжаем работать над концепцией современного музея. В процесс вовлечено много профессионалов и неравнодушных норильчан. Результат горожанам представим в конце этого года.

Норильский проект «Музей города — всем городом» в 2019 году стал одним из пяти победителей программы «Музей. Сила места» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Благодаря грантовой поддержке сейчас ведётся работа над концепцией обновления музейного пространства, которую представят в конце 2021 года. Авторы идеи видят свою главную цель в актуализации истории города и встраивании музея в жизнь современного горожанина. На основе общего прошлого — музея города — выстраиваются сценарии развития будущего — музея современного искусства. И это станет функциональной связкой для нашего уникального города, ведь в Норильске высочайшие темпы смены состава населения, и общая память ускользает и трудно закрепляется.

— Сейчас у нас есть уникальная возможность превратить Норильск в город будущего. Представить его без серьёзного и значимого культурного контекста невозможно. И контекст этот должен быть основан именно на таких ярких современных общественных пространствах, как Арктический музей современного искусства, — сказала Лариса Зелькова, старший вице–президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля».