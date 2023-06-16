Точка опоры - Норильск

14 июня стартовал 26-й Петербургский международный экономический форум. Главная тема форума звучит так: «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Дмитрий Карасев представил Норильск на стенде Арктической зоны РФ «Арктика — территория диалога», организованном Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, где рассказал о городе как опорном центре территории, а также о новом этапе его развития.

- Освоение Норильска во многом связано с деятельностью горно-металлургического комбината. А те планы и задачи, которые реализуются сейчас, говорят о том, что Норильск не просто моногород при градообразующем предприятии — это активно развивающийся город в Арктике, — отмечает Дмитрий Карасев.

По мнению главы Норильска, необходимо на законодательном уровне закрепить базовое определение - опорный арктический город.

- Год назад мы начали думать: что означает опорный центр применительно к Норильску? Начали разработку стратегии социально-экономического развития города до 2035 года, провели массу стратегических сессий в Норильске, Красноярске, Москве, собрали большое количество предложений, которые подтверждают то, того, что Норильск уже является опорным арктическим городом, - поделился он.

В Норильске строятся новые дома, социальные объекты, производится модернизация коллекторного хозяйства. Норильскому аэропорту присвоен статус международного, в Заполярном государственном университете им. Н.М. Федоровского уже создан исследовательский мерзлотный центр, в числе задач которого — мониторинг вечномёрзлых грунтов. Создан уникальный институт территориального развития - Агентство развития Норильска.

Также, при поддержке «Норникеля», разработан большой проект создания нового ИТ-факультета, утверждены программы дополнительного образования в сфере цифровых компетенций на базе ЗГУ. Идёт развитие проектов по направлению горного дела, разработан проект полигона подготовки геомехаников, геологов и горных инженеров. Открыто шесть магистерских программ. Планируется открытие новых гуманитарных специальностей для того, чтобы норильчане могли учиться в городе, не уезжая из-за дефицита образовательных программ в другие города.

Компанией «Норникель» реализуется масштабная программа по улавливанию выбросов на Надеждинском металлургическом заводе и Медном заводе. В этом году состоится запуск первого этапа «Серной программы».

- С изменением экологической ситуации изменится и отношение к жизни в Норильске. Когда экологический проект компании будет завершён, это будет совершенно иной город, где захочется жить, растить своих детей и развиваться, - подытожил Дмитрий Карасев.

Далее глава Норильска выступил на стенде «Большая Сибирь» на стратегической сессии: «Ключевые проблемы и перспективы развития моногородов в текущих реалиях», где рассказал о возможностях взаимодействия муниципалитета и градообразующего предприятия в рамках социально-экономического развития территории.