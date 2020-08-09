Точная наука

Киповцы обеспечивают исправную работу вентиляционных установок, подающих воздух в шахты, подъёмных машин, турбокомпрессоров, дробилок и другого оборудования, установленного на поверхности. В штате цеха — слесари по контрольно–измерительным приборам и автоматике, монтажники приборов и аппаратуры, инженеры—электроники. Все они профессионалы высочайшего класса. А как иначе? Ведь в их ведении находятся сложные механизмы и агрегаты, от которых зависят жизнеобеспечение горнорудных предприятий и весь технологический процесс добычи руды, а также безопасность производства. Контроль, точность, расчёт и инженерная эрудиция — это главные «инструменты» в работе киповцев.

Слесаря КИПиА Сергея Маруева называют заслуженным работником цеха. Свой трудовой путь он начал в 1994 году электромонтёром на предприятии тепловых сетей. В 2000 году, после расформирования ПТС, его в числе других работников перевели в МПО «Норильскавтоматика». И вот уже без малого два десятилетия он трудится на одном месте. Правда, на вопрос по поводу трудового стажа не сразу ответил, задумался — как–то раньше не считал. А зачем, если работа приносит удовольствие.

За все эти годы Сергей Борисович ни разу не пожалел о решении переехать на Крайний Север. Родился он в Казахстане. В соседнем Узбекистане, буквально в 20 километрах от малой родины, нашёл любовь всей своей жизни, жену Ольгу. Они расписались, осели в Ташкенте, Сергей освоил специальность слесаря–электрика, и всё у них вроде бы было предопределено на годы вперёд. Но в начале 90–х, когда отделение союзных республик обернулось межнациональными конфликтами, молодая русская семья была вынуждена покинуть насиженное место. Отправились к родственникам в Норильск в надежде обрести спокойную жизнь в далёком Заполярье.

Работа слесаря Сергею Борисовичу нравится. Он любит «ковыряться с техникой».

– Я работаю с разной техникой: от автоматов образца 70–х годов до современных SIEMENS, SITRANS, ABB, Emerson, Endress hauser, Vega, — рассказывает он. — От них зависит работа подъёмных машин (скорость клети, температура подшипников и обмоток) и приточно–вытяжной вентиляции (обороты двигателя). Раньше всё было механическое, а сейчас в цифровом веке всё компьютеризировано. Если возникают вопросы, ищем ответы в интернете. Постоянно учимся чему–то новому.

Сергей Маруев пустил корни на норильской земле. Его дочь Ксения окончила Норильский государственный индустриальный институт и какое–то время работала в Норильской топливной энергетической компании. Недавно решила кардинально сменить род деятельности и прошла курсы подготовки стюардесс. Скоро получит новенькую форму и уже готовится к первому рейсу. Сын Сергей сейчас тоже поступает в НГИИ, выбрал факультет металлургии. У него большая страсть к химии и немалые способности к этой науке, с гордостью делится отец.

Ещё один слесарь КИПиА, о котором хотелось бы рассказать, — Руслан Сергеевич Середа. В этом году он был удостоен почётного звания «Кадровый работник ООО «Норильскникельремонт». За почти двадцатилетний срок службы его за многое можно отметить. В особенности за активное участие в установке и настройке современных расходометров фирмы Yokogawa на трёх мельницах участка технологического закладочного комплекса рудника «Октябрьский». Своими знаниями и практическими навыками Руслан Сергеевич с удовольствием делится с молодыми специалистами, он отличный наставник, говорят коллеги.

Грамотный, опытный, ответственный специалист — так его охарактеризовали сослуживцы, и каждый из них предупреждал, что Руслан Сергеевич — очень скромный человек. Настолько, что ему до последнего не говорили о присвоении высокого звания — боялись, будет переживать. Только настоятельно попросили быть в определённое время в нужном месте, и обязательно в костюме.

А руководит этими выдающимися людьми маленькая, хрупкая женщина, но с железной хваткой, — Елена Николаевна Воронина. Она прошла путь от мастера производственного участка до начальника цеха. Добросовестное отношение к труду, постоянное желание быть в курсе производственных проблем, интерес к технике — эти качества позволили Елене Ворониной стать настоящим профессионалом своего дела, грамотным специалистом, ответственным руководителем и хорошим организатором. За многолетний добросовестный труд Елене Николаевне в 2005 году было присвоено звание «Лучший мастер ЗФ ОАО «ГМК «НН», в 2006 году она стала лауреатом премии генерального директора ОАО «ГМК «НН», в 2015–м получила звание «Кадровый работник ООО «Норильскникельремонт», в 2017–м — «Лучший начальник цеха (участка) ООО «Норильскникельремонт».