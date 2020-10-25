Только без рук

Главная цель шахтостроителей — сделать процесс полностью механизированным, качественным и производительным.

До сегодняшнего дня на горных предприятиях Заполярного филиала применялся «сухой» способ возведения набрызг–бетонной крепи. В этом случае цементно–песчаная смесь под давлением сжатого воздуха подаётся непосредственно к месту работ и уже на выходе смешивается с водой. Так получается раствор, который и наносится на контур горной выработки, формируя слой набрызг–бетона. При «мокром» способе возведения крепи к месту работ поступает уже готовый раствор, а толщина наносимого за один цикл слоя, благодаря определенным добавкам, увеличивается. Благодаря такой технологии процесс нанесения набрызг–бетона становится максимально механизированным: за доставку раствора отвечает комплекс типа Utimek Transmixer, а за нанесение — самоходная торкрет– установка Spraymec.

Как отметил генеральный директор Заполярной строительной компании Алексей Былков, данный метод возведения крепи имеет массу преимуществ.

– У нас отпала необходимость привлекать спецтехнику для доставки цемента и песка, а также в дополнительных местах перегрузов. Это не только упрощает и удешевляет схему доставки материалов, но и приводит к снижению потерь. И пожалуй, самое важное — благодаря внедрению новой технологии полностью исключается ручной труд, — пояснил Алексей Былков.

Для повышения безопасности труда во всех подразделениях ЗСК нанесение набрызг–бетона производится сразу после проведения взрывных работ. Это существенно сокращает время простоя выработок без крепления.

Новая технология, наряду с механизированным креплением самозакрепляющимися и фрикционными анкерами, также помогает увеличить скорость проходки горных выработок. В отдельных случаях шахтостроители достигали отметки в 81 метр за один забой. При этом средняя скорость также увеличилась до 60–65 метров. Всё это не может не сказаться на темпах строительства подземных объектов.