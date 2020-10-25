МАУ ИЦ «Норильские новости»

Только без рук

Только без рук

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Только без рук

В Заполярной строительной компании осваивают новую технологию — «мокрый» способ возведения набрызг–бетонной крепи.

Только без рук

Главная цель шахтостроителей — сделать процесс полностью механизированным, качественным и производительным.

До сегодняшнего дня на горных предприятиях Заполярного филиала применялся «сухой» способ возведения набрызг–бетонной крепи. В этом случае цементно–песчаная смесь под давлением сжатого воздуха подаётся непосредственно к месту работ и уже на выходе смешивается с водой. Так получается раствор, который и наносится на контур горной выработки, формируя слой набрызг–бетона. При «мокром» способе возведения крепи к месту работ поступает уже готовый раствор, а толщина наносимого за один цикл слоя, благодаря определенным добавкам, увеличивается. Благодаря такой технологии процесс нанесения набрызг–бетона становится максимально механизированным: за доставку раствора отвечает комплекс типа Utimek Transmixer, а за нанесение — самоходная торкрет– установка Spraymec.

Как отметил генеральный директор Заполярной строительной компании Алексей Былков, данный метод возведения крепи имеет массу преимуществ.

– У нас отпала необходимость привлекать спецтехнику для доставки цемента и песка, а также в дополнительных местах перегрузов. Это не только упрощает и удешевляет схему доставки материалов, но и приводит к снижению потерь. И пожалуй, самое важное — благодаря внедрению новой технологии полностью исключается ручной труд, — пояснил Алексей Былков.

Для повышения безопасности труда во всех подразделениях ЗСК нанесение набрызг–бетона производится сразу после проведения взрывных работ. Это существенно сокращает время простоя выработок без крепления.

Новая технология, наряду с механизированным креплением самозакрепляющимися и фрикционными анкерами, также помогает увеличить скорость проходки горных выработок. В отдельных случаях шахтостроители достигали отметки в 81 метр за один забой. При этом средняя скорость также увеличилась до 60–65 метров. Всё это не может не сказаться на темпах строительства подземных объектов.

Текст По информации пресс–службы ЗФ «Норникеля»
Фото Николай Щипко
25 октября в 10:15 580
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