Только после очистных работ станет ясен масштаб загрязнения

"Сколько топлива осталось в реках, и во сколько обойдётся восстановление экосистемы, это всё ещё предстоит оценить", - пояснил Владимир Потанин. Именно поэтому сумму ущерба от Росприроднадзора он считает не корректной.

«Норникель» не отказывается от помощи в восстановлении экологии после ЧС, поэтому и дальше готов инвестировать для этого средства. На данный момент уже зарезервировано 2,1 миллиарда долларов. Также компания обещала активно помогать коренным народам в устранении негативного влияния от нефтепродуктов на местную рыбу и оленей.

По данным компании на реке уже собрано 90% топлива. На данные спасательные мероприятия потрачено 10 миллиардов рублей, 8,5 миллиарда из которых ушли на оплату штрафа. В планах вложить ещё порядка 10 миллиардов рублей на восстановление.

«Будет применена политика абсолютной нетерпимости к нарушению экологических стандартов, а также будут разработаны и внедрены более жёсткие экологические показатели", - заявил глава «Норникеля».