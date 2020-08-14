Томский судостроительный завод начал производство барж для грузоперевозок в Арктике

Баржи в ближайшее время будут использоваться для доставки железобетонных плит нефтяникам и газовикам в Обской губе.

Судостроительный завод в посёлке Самусь Томского района изготовил первую партию из двух барж для перевозки грузов по Северному морскому пути и готовится подписать контракт на ещё 10 грузовых судов. Баржи изготовлены по заказу Томской судоходной компании (ТСК) — одного из крупнейших предприятий Сибири, управляющих речным флотом.

Стоимость данных стометровых барж вместительностью до 2,5 тыс. тонн — 275 млн рублей. Это первые суда для перевозки грузов по морю, которые изготовили на заводе. Проект флота был разработан в ростовском конструкторском бюро «Стапель» специально под задачи заказчика — Томской судоходной компании, баржи ориентированы на перевозку техники и железобетона, а также могут ходить по всему Северному морскому пути. В настоящее время ведутся переговоры с Енисейским речным пароходством об изготовлении ещё 10 подобных барж под их нужды.

Как отметил гендиректор ТСК Сергей Ведерников, планов по работе в Арктике много, сейчас это стратегическое направление по решению президента РФ Владимира Путина — развитие грузоперевозок по Северному морскому пути.

Первый заказ суда повезут в порт Новый в Обской губе для компании «Газпромнефть–снабжение» — они должны доставить железобетонные аэродромные плиты, из которых нефтяники и газовики делают дороги. Ведутся переговоры с другими заказчиками.