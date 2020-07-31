Тонкая работа. Зарисовки из жизни хирурга в Норильске

– Расскажите о своей семье.



– Моя бабушка приехала в Норильск, трудилась на комбинате, затем работала в талнахской администрации. Папа, Алексеев Валерий Анатольевич, подполковник полиции, много лет работал старшим оперуполномоченным, затем заместителем начальника уголовного розыска. Горжусь, что он был в своём деле легендой. В 2014 году у него случился инфаркт и он умер. Я в то время был студентом четвёртого курса, и избранная мной профессия в какой–то степени стала делом очень личным. Также я горжусь мамой, Алексеевой Еленой Геннадьевной, многие годы она работает медицинским психологом. В детстве я мечтал быть милиционером, как папа. И даже рассматривал поступление в институт прокуратуры, но в 9–м классе я решил, что хочу быть врачом.

– А в роду ещё были медики?

– Моя вторая бабушка много лет работает старшей операционной сестрой. Сестра тоже стала врачом, сейчас трудится в министерстве здравоохранения Нижегородской области, её муж — анестезиолог–реаниматолог.

– А почему вы выбрали хирургию?

– В университете кафедра Бориса Алексеевича Королёва в основном специализировалась на кардиохирургии, именно с неё и началось моё знакомство с профессией. Я много ассистировал и оперировал — в кардиососудистой, торакальной и общей хирургии, длительное время работал в кардиореанимации медбратом. Я долго выбирал между нейрохирургией и кардиохирургией. За рубежом, например, врач зачастую становится узким специалистом, вплоть до того, что может всю жизнь делать только две операции определенного профиля. Но имея узкую специальность, нет возможности провести операции другого профиля. К тому же устроиться на работу в начале пути сложно, поэтому я выбрал общую хирургию. Программа, по которой я учился (6 лет обучения, потом год интернатуры или два года ординатура), давала широких специалистов, которые так необходимы.

– Сомнения были, возвращаться ли в Норильск?

– Ещё до поступления в институт я решил, что вернусь на родину. Север мне близок и понятен, мне нравится климат, да и люди — особые, умеющие сохранить теплоту души. После четвёртого курса я проходил практику в оганерской больнице и понял, что здесь высокий уровень материального и лекарственного обеспечения, хорошие специалисты, которые занимаются обучением молодых врачей. Поэтому сомнений, остаться ли жить в Норильске и работать в городской больнице, не было.



– Есть ли наставники?

– Конечно, все врачи доброжелательны, ко всем можно обратиться за советом, помощью и обсудить проблемы. И я благодарен всем моим учителям и коллегам, а особо Сергею Егоровичу Сукачу и Константину Ивановичу Горбелю за то, что они предложили мне обучение рентгенэндоваскулярной хирургии. Ещё один мой наставник, преподавший ценные уроки, Сергей Павлович Рысев.

Отмечу, что специализацию я проходил в Москве в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского, в городской клинической больнице

№ 71 им. М. Е. Жадкевича, а также в Красноярске в клинической краевой больнице. И полученный там опыт — бесценен.

– А что из себя представляет рентгенэндоваскулярная помощь?

– Это внутрисосудистая хирургия — изнутри сосуда под контролем рентген–оборудования. Мы можем проводить операции на сосудах мозга, сердца и других различных локализациях. И имея определённую базу и опыт, мы добиваемся максимального результата. В Норильске, находящимся далеко от крупных медицинских центров, такие высокотехнологичные операции проводить крайне важно.

– Вы довольны оплатой своего труда?



– Относительно. Мне дали подъёмные, служебное жильё. Работы — много, команда — отличная. Я молодой специалист, и зарплата у меня соответствующая, но перспективы роста, думаю, есть.

– А как у вас со свободным временем?

– Последние месяцы я занимаюсь только медициной, даже дома работаю — читаю отечественную и зарубежную литературу по специальности. Также регулярно занимаюсь спортом, страйкболом, танцами, люблю читать историческую литературу. Пока отпуска у меня не было, но посвятить его я хочу обучению в Германии либо Израиле. Мне очень нравится работа рентгенэндоваскулярного хирурга. И я готов и хочу самосовершенствоваться. Эту профессию можно сравнить с океаном — это океан возможностей, знаний, исследований и научных открытий.

– Замечено, что норильчане плохо следят за своим здоровьем. Что бы вы хотели сказать нашим читателям?

– Следят, наверное, за здоровьем, как и везде, но ведь на него влияют ещё климат, перепады температуры, давления, экология... Проблемы с сердечно–сосудистой системой могут появиться у каждого и в любой момент! Если возникли проблемы с сердцем, давлением, вообще со здоровьем — обратитесь к врачу.

Наша рентген–операционная оснащена по последнему слову техники. Инструменты, оборудование у нас — самые лучшие: мы провели уже успешные операции, в том числе и стентирование. Но залог успеха ещё и в том, чтобы пациент к нам обратился как можно быстрее, в первые минуты или часы после появления признаков инфаркта, инсульта.

Норильчане, запомните, чем раньше вы обратитесь за помощью, тем эффективнее будет лечение.