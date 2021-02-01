Предприниматели Красноярского края заключили в 2020 году 88 экспортных контрактов.

Представители малого и среднего предпринимательства края в прошлом году заключили экспортные контракты на общую сумму 4,5 млн долларов США. Товары регионального производства поставлялись более чем в 20 стран. Такие показатели стали возможными благодаря Центру поддержки экспорта, который работает на базе центра «Мой бизнес». В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» специалисты помогли 50 региональным компаниям попасть со своим товаром на иностранные рынки.

В перечне государственных мер — поиск зарубежных партнёров, организация участия в международных выставках и бизнес–миссиях, размещение продукции на электронных торговых площадках и так далее.

Большая часть услуг для предпринимателей являются бесплатными. В зарубежные страны они поставляют сборные строительные конструкции для быстровозводимых зданий, пиломатериалы, холодильное оборудование, различные пищевые продукты, унты из камуса оленя, деревянные детские игрушки, украшения и аксессуары ручной работы, косметические маски и многое другое.

– Поддержка сбыта и развитие экспортного потенциала компаний края — одно из основных направлений работы нашего агентства. По поручению губернатора мы продолжаем развивать экспортный потенциал региона. В 2021 году на поддержку экспортёров из числа представителей малого и среднего бизнеса предусмотрено 25,1 млн рублей из средств федерального и краевого бюджетов, — рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Планируется, что в этом году с помощью специалистов Центра поддержки экспорта порядка 70 компаний заключат контракты на общую сумму не менее 31,4 млн долларов США.