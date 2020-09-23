Торжественное награждение волонтёров

Николай Тимофеев, исполняющий полномочия Главы города Норильска, и Олег Елисеев, первый заместитель директора ЗФ "Норникеля - операционный директор, наградили волонтёров, которые помогали на месте разлива топлива.

- От имени всего большого коллектива компании «Норникель» и от себя лично выражаю искреннюю признательность и благодарность за весомый вклад в проведение спасательной операции по ликвидации разлива топлива в Норильском промышленном районе. Вы почти два месяца трудились на реке Амбарной, проделали огромную работу и продемонстрировали четкое взаимодействие со всеми участниками спасательной операции. Это помогло нам закончить работу в кратчайшие сроки. Большое спасибо за поддержку! - поблагодарил Олег Елисеев.

- Огромное количество людей, техники, сил, времени и терпения вложено в эту миссию. И только объединяя силы в один кулак, мы преодолеваем невозможное. Я благодарю каждого из вас, каждого неравнодушного человека, который направил свои усилия в эту действительно важную, общероссийскую работу. Спасибо за вашу активную гражданскую позицию, - произнёс Николай Тимофеев.

В течение двух месяцев трудились ребята из молодежного крыла Общероссийского народного фронта, студенты Норильского государственного индустриального института и молодые специалисты компании «Норникель» вместе с сотрудниками из МЧС, АО «НТЭК», морской спасательный службы и СПАСФ «Природа». За это время волонтёры успел собрать и загрузить отработанные боновые заграждения, промыть грунт, очистить зоны реки Амбарная от дизельного топлива.

Самой многочисленной командой стала «Молодежка ОФН», она объединила более ста участников. Трудились ребята в три смены по две недели.

- Ребята работали в непростых условиях по 12 часов в сутки: в условиях вечной мерзлоты, по пояс в болоте при минусовой температуре; жили в палатках, питались и мылись в полевом лагере. Обычно мы людям помогаем, а в этот раз мы помогали природе. Парни, вы настоящие! Большое вам спасибо! Очень хочется, чтобы великолепная природа тундры быстрее восстановилась, - выразил признательность заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

- Отработали великолепно, был очень сплоченный коллектив. Туда едут позитивно заряженные люди, каждый занят своей деятельностью, и от этого зависит жизнь всего лагеря. Мы ехали помогать спасателям – устанавливали, снимали и грузили боны, носили мешки с сорбентом, выполняли другую работу, - рассказал Сергей Воронин, инженер-программист медного завода.

- Я вызвался добровольцем. Работа была сложная, грязная, но мы с этим справлялись, потому что у нас был дружный и слаженный коллектив. После работы проводили музыкальные вечера, пели песни под гитару. Все сдружились, появилось много друзей из разных городов России, - вспоминает Иван Баулин, студент Норильского государственного индустриального института.