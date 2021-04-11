Товар лицом

ТОФ давно сотрудничает с краевыми компаниями, закупая у них химическую продукцию, геосинтетику, ведёт совместную работу с пусконаладочным управлением. Сегодня речь идёт о расширении сотрудничества в связи с продолжающимся строительством третьего пускового комплекса ТОФ, которое завершится к 2023 году и позволит повысить производительность фабрики с нынешних 10 млн тонн до 18 млн тонн руды в год.

Как рассказал Дмитрий Чикильдин, заместитель главного инженера по технологии ТОФ, сегодня у региональных производителей для нужд фабрики приобретаются сорбенты (в частности активированный уголь), датчики для автоматизации, кабельная продукция, металлоконструкции, как для действующего производства, так и для строительства третьего пускового комплекса.

– Это значит, что необходимость в металлических и железобетонных конструкциях будет расти. В ходе экскурсии на нашу фабрику представители промышленных предприятий края интересовались и самим процессом производства, чтобы понимать, какие ещё материалы нам были бы интересны, — рассказал Дмитрий Чикильдин.

Ольга Тихонова, руководитель отдела продаж по Красноярску и Красноярскому краю завода «Краспан», отметила, что приехавшим представителям компаний есть, что предложить. Например, «Краспан» может помочь с утеплением и облицовкой фасадов зданий и сооружений, как промышленных цехов, так и жилых комплексов для сотрудников. Производитель оказывает весь комплекс услуг: от 3D–проектирования, архитектурного сопровождения до производства продукции для конкретного здания, монтажа фасадных систем.

– Наша продукция адаптирована к условиям Крайнего Севера: есть десятилетний опыт её эксплуатации на Шпицбергене на здании жилого комплекса социально–бытового назначения. Кроме того, нашими материалами облицована арктическая станция «Восток». Есть у нас опыт сотрудничества и с Норильским дивизионом: в 2019 году «Краспан» поставил материалы на Медный завод, в конце 2020–го начали монтаж навесной фасадной системы на НМЗ, который продолжается и сегодня.

После рабочих встреч представители предприятий Норильского дивизиона обсудили с красноярскими производителями презентованную продукцию. Как пояснил Роман Ушаков, начальник службы автоматизации производства ТОФ, стороны рассмотрели вопросы промышленного тестирования нескольких представленных образцов продукции:

– Наши условия труда специфичны — запылённость, вибрация, аммиачные испарения и так далее. Поэтому мы хотим оценить «поведение», например, светодиодных светильников, возможно, подберём и другую продукцию для апробации. В частности, нам интересны материалы, связанные с видеофиксацией производства, гранулометры и другое. После детального знакомства с продукцией будем обсуждать, что можно использовать в наших условиях.

Нынешняя бизнес–миссия проходит под эгидой министерства промышленности, энергетики и жилищно–коммунального хозяйства Красноярского края. Норильский дивизион сегодня является флагманом Красноярского края в работе по развитию внутрикраевых кооперационных связей. Общая сумма закупок продукции и услуг за последние пять лет составила более 83,6 млрд рублей. Из них 21,6 млрд — показатели 2020 года. В общей сложности доля закупок материальных ресурсов увеличилась на 85%, а оказание услуг — на 42%. Будут ли расширены эти связи, покажут результаты обсуждений презентаций, прошедших на предприятиях Норильского дивизиона.