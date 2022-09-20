Транспортные полицейские подвели итоги операции «Должник»

Мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов уклонения от уплаты административных штрафов. Составлено четыре административных протокола по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (уклонение от исполнения административного наказания), с должников взыскано более 8000 рублей, сумма добровольно погашенных штрафов составила 1500 рублей. Один материал направлен в мировой суд Дудинки.

С начала 2022 года сотрудниками Таймырского ЛО МВД России выявлено 653 административных правонарушения, наложено штрафов на общую сумму 278 650 рублей, взыскано более 210 тысяч рублей.

Транспортные полицейские напоминают, что в соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ «Об административных правонарушениях» штраф за совершённое правонарушение должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. Лица, не уплатившие штраф в установленный законом срок, привлекаются к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», что влечёт наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.