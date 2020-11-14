Транспортный филиал «Норникеля» завершил летнюю навигацию

За четыре месяца, с июня по октябрь, с морского направления и по Енисею на Таймыр был завезён весь необходимый для населения региона и промышленных предприятий ассортимент: горюче–смазочные материалы, продовольствие, промышленное и техническое оборудование, товары бытового назначения. За этот период грузооборот по морскому направлению составил 445 486 т, по речному — 1,9 млн т.

В течение лета 2019 года в порту разгружалось и загружалось 69 морских судов. В 2020–м из–за пандемии в Дудинский порт заходило значительно меньше морских судов — 41. Из них 7 — иностранные, остальные — флот «Норникеля». Кроме этого, в порту причаливали 1 233 речных судна.

Наиболее интенсивной работа порта была в июле, когда докеры побили прошлогодние рекорды обработки судов более чем на 500 т и достигли грузооборота 4 467 т в сутки.

Всего за девять месяцев текущего года в порту Дудинки было переработано 3 млн т грузов, что на 300 000 т больше, чем за тот же период прошлого года. В порт поступило 2,3 млн т грузов: по морскому направлению перевезено 376 000 т, по речному — 1,92 млн т.

Из Дудинки по Енисею отправлено 54 800 т, по Северному морскому пути в европейскую часть страны — 633 000 т. Главным образом это готовая продукция Заполярного филиала «Норникеля»: файнштейн, товарная сера и медные катоды.