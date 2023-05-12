Требования к внешнему виду объектов уличной торговли хотят изменить

Соответствующие корректировки внесут в действующие Правила благоустройства территории. Изменения коснутся внешнего вида сезонных нестационарных объектов торговли и общепита.

Так, планируется утвердить новую форму и внешний вид плодоовощных палаток, летних кафе и детских аттракционов, которые летом устанавливают на улицах Норильска. Предлагаемая разработчиками цветовая гамма в более «спокойных» тонах, по мнению специалистов, будет лучше вписываться в сложившийся архитектурный облик города. Кроме того, в новых требованиях четко прописаны материалы, из которых должны быть изготовлены быстровозводимые конструкции летних объектов торговли. Эти изменения будут обязательны для исполнения всеми субъектами предпринимательства, которые в летний период организуют нестационарные торговые точки, уличные кафе и аттракционы для детей.

Помимо этого, в Правила благоустройства внесут понятие «модельная зона». Целью введения нового термина и последующего установления модельных зон в Норильске является формирование единого визуального благоприятного и комфортного архитектурного облика отдельных территорий городского округа, на которых после установления границ модельной зоны будет выполняться комплекс работ и организационно-технических мероприятий, направленных на восстановление (обновление, изменение) внешнего облика объектов и элементов благоустройства. Границы модельных зон будут устанавливаться правовым актом Администрации города Норильска.

Добавим, что данные изменения вступают в силу не ранее 1 сентября текущего года. Обсудив и согласовав предлагаемые изменения в действующие Правила благоустройства, члены депутатской комиссии по городскому хозяйству рекомендовали утвердить их на сессии Горсовета.