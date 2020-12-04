Тренд года
Тренд года
Обычно перед выходом в свет женщины долго и придирчиво подбирают наряд и аксессуары. Теперь к этому комплекту добавились маски. Столь популярный в нынешнем году товар принёс модным домам и модельерам средней руки внушительный доход. Но насколько эффективно эксклюзивное средство защиты? Давайте разберёмся.
Медики против
Дизайнерские маски медики особо не жалуют хотя бы потому, что исследований относительно их степени защиты просто не проводилось, но это не значит, что они бесполезны. Здесь многое зависит и от материала, и от продуманности аксессуара. Пионером в производстве таких масок можно считать итальянский дом Fendi — ещё задолго до пандемии там с успехом шили эти средства индивидуальной защиты и продавали в Китай, где их постоянное ношение уже давно стало частью современной культуры. А когда спрос на маски стал мировым, этот дом моды существенно расширил дизайнерскую линейку своих изделий и увеличил их степень защиты. Правда, и цена у такого модного аксессуара соответствующая — 200 евро за штуку.
Модно или надёжно?
Где спрос, там и предложение. Идею подхватили другие модные дома, небольшие ателье, частные дизайнеры и даже популярные блогеры. Выбор масок сейчас поражает своим разнообразием. Если вы решили приобщиться к новой зарождающейся субкультуре и обзавестись трендовой маской, в первую очередь стоит обращать внимание на материал. К примеру, хлопок и шёлк довольно хорошо пропускают микрочастицы жидкости. В результате дышится в такой маске хорошо, а вот степень её защиты минимальна. Если такие маски не снабжены дополнительными фильтрами, лучше их вообще не использовать.
От мороза — самое то
Неопреновые маски — пожалуй, самый распространённый в Норильске вариант. Большинство северян предпочитают их из–за удобства ношения. Они не доставляют дискомфорта, отлично защищают от ветра и мороза, быстро сохнут, что позволяет носить их не снимая и на улице, и в помещении. Вот только у неопрена есть ряд недостатков. Этот материал не зря используется в изготовлении гидрокостюмов — он не дышит и не пропускает влагу. Поэтому при длительном ношении такой маски можно легко заработать дерматит и даже легкое токсическое отравление. Неопрен не пропускает мелкие частицы пыли размером от 5 мкм, а фракция вируса зачастую не превышает 0,15 мкм. Даже обычная одноразовая медицинская маска имеет более высокую степень защиты.
Проблему с аллергической реакцией и затрудненным дыханием многие производители решили с помощью добавления дыхательных клапанов. Но тут кроется другая проблема: такая маска не защищает окружающих людей от вас, ведь клапан не фильтрует выдыхаемый вами воздух.
Пожалуй, самый лучший вариант в этой категории — маски с встроенными фильтрами и тканевой прокладкой. Ткань делает маску комфортной, а медицинский фильтр — надёжной. Сменные фильтры для таких СИЗ должны быть сделаны из того же материала, что и стандартные медицинские маски, и иметь минимум три слоя. Единственное, насколько можно верить производителю в данном случае? Ведь проверить, что это именно тот самый надёжный материал, невозможно.
Принтуют все
Ещё один альтернативный вариант дорогим дизайнерским СИЗ — тканевые маски с принтом. Возможность выбрать практически любой рисунок — от улыбки Джокера до значка корпорации «Амбрелла» — позволяет сделать более стильным свой «лук», проявить индивидуальность да и просто повеселить окружающих. В Норильске есть небольшие фирмы, которые предлагают подобную продукцию собственного производства, причём заказ там можно сделать как по каталогу, так и по своему шаблону. Обойдётся эксклюзив в 350–590 рублей, в зависимости от размера и особенности принта.
Но, повторюсь, в первую очередь это всё же модный аксессуар, а уж потом защита. Как правило, такие СИЗ делают из нескольких слоёв дышащей ткани и снабжают гигиеническим фильтром, который всего лишь предотвращает раздражение кожи от постоянного ношения и не является защитой от вируса.
Впрочем, совместить красивое с надёжным можно, заменив базовый фильтр, если таковой имеется, самодельным, который вырезается из обычной медицинской маски.
Дизайн превыше всего
Очевидно, что маска, сделанная из кожи, перьев, усеянная стразами или шипами, будет просто модным дополнением к образу и не защитит от вируса, да и постирать её проблематично. Поэтому в домах высокой моды пошли по тому же принципу, что и доморощенные умельцы, делающие фильтры из медицинских масок. СИЗ для выхода в высший свет либо снабжены медицинскими фильтрами, либо являются чехлами для стандартных медицинских масок. Стоит ли покупать эту красоту? Ну, разве только если вы хотите выделиться и «быть в тренде», конечно, речи о какой–то дополнительной защите здесь не идёт. Из последних модных новинок — маска–эквалайзер, во время разговора на ней анимируется нанесённый рисунок. Правда, она защитной функцией вообще не обладает, и довольно тяжёлая за счёт элементов питания и другой электроники, зато в качестве чехла может подойти идеально, особенно для ношения в полярную ночь. Есть похожие СИЗ со встроенными светодиодами и даже анимированными смайликами, отображающими разные эмоции на маске в зависимости от тембра голоса и ключевых слов или звуков.
В общем, если вам необходимо сочетание стиля и надёжности, то лучший выбор — это всё же маски– чехлы, надеваемые поверх медицинских. А если вы далеки от моды, проще пользоваться обычными, купленными в аптеке.
Большая разница
Покупая стандартную маску, убедитесь, что она именно медицинская, а не гигиеническая. Тут разница в слоях. Маски, которыми обычно пользуются мастера маникюрных салонов или стоматологи, как правило, однослойные в отличие от трёхслойных медицинских. Их главная задача — защитить лицо от крупных фракций жидкости или частиц кожи и ногтей при обработке. От коронавируса они не спасут.
Медицинские маски
Это самый дешёвый и доступный вариант, достаточно эффективный при правильном ношении. Сколько раз вы наблюдали картину, когда продавец за кассой или кондуктор в автобусе обслуживают людей, приспустив маску. Очевидно, что в таком случае она носится не для защиты, а во избежание штрафа. Главный недостаток медицинской маски — одноразовость использования. Менять её надо, по крайней мере, каждые два часа, а в идеале — когда ткань станет влажной, поскольку, промокнув, она начинает пропускать частицы. Ещё один существенный недостаток, который доставляет массу неудобств очкарикам, — неплотное прилегание маски к лицу, что вызывает постоянное запотевание очков. Ещё один минус этих СИЗ связан скорее с культурой поведения. Сколько раз на улице вам приходилось уворачиваться от летящей в лицо этой «приметы времени»? А ведь неизвестно, какое состояние здоровья было у её прежнего хозяина.
Промышленные респираторы
О том, насколько защищают от COVID–19 промышленные СИЗ, медики спорят до сих пор. Самые распространённые в Норильске — это респираторы с третьей степенью защиты. Те, что со значком «ЗМ» на выходном дыхательном клапане. Они куда удобнее медицинских и действительно эффективно защищают от заражения. Кроме того, носятся дольше, как раз за счёт клапана, так как у владельца для дыхания есть более свободный выход. Собственно, этот плюс одновременно является и существенным недостатком. Потому что, если вы подхватили вирус, то будете беспрепятственно выдыхать через клапан заразу на всех, кто окажется «в зоне обстрела». Конечно, клапан уменьшает разлёт инфекции, тем не менее окружающие в метре от вас очень рискуют. В общем, респиратор — полезная и удобная вещь для абсолютно здоровых людей. А кто сегодня может быть уверен в своём здоровье?
Малярная маска
Правильное название — респиратор ЗМ 8102. Маска овальной формы с жёстким корпусом, без выходного клапана. Их часто используют при покраске зданий, и именно такой тип масок рекомендован медикам для ношения в «красной зоне». Пожалуй, это самый удобный вариант, который к тому же защищает как носителя, так и окружающих. Главный плюс: имея жёсткую основу, маска плотно прилегает к лицу, и в то же время между органами дыхания и маской достаточно пространства для комфортного длительного ношения. Из минусов: такую маску не получится свернуть и положить в карман. Стоит она хоть и дороже обычной медицинской, но основные достоинства перевешивают ценник.