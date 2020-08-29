Треть века в ремонтах

«Заполярка» успела пообщаться с Александром Викторовичем и узнать, как прошла почти треть столетия в подземных ремонтах.

– Вы приехали из Семипалатинска в 1987 году после армии. Почему решили отправиться на Север?

– На самом деле я тут родился. Мой отец, Виктор Иванович, работал на «Комсомольском» заместителем главного инженера по закладке, награждён орденом Трудового Красного Знамени. Мать, Галина Васильевна, была раздатчиком ВМ, ГСМ, занималась заправкой машин. Выработав необходимый льготный стаж, родители перебрались на материк. В Семипалатинске я женился, у нас родился сын, но душой я тянулся на Родину, в Норильск: тут все мои друзья, всё знакомое и родное.

Я же, по сути, ровесник Талнаха. Помню, как мы жили в хрущёвках на ул. Горняков. Учился я в школе № 20, и пока не был возведён больничный городок, совсем рядом со школой проходила оленья тропа. Мы могли прямо из окон класса смотреть, как стадо мигрирует. Тогда ещё не был возведён пятый микрорайон, и «чёрную тропу» венчали скалы. По ним мы, детвора, частенько лазили, картошку жарили. Вот к этому всему и тянулась моя душа.

– Получается, что все 32 года вы проработали в одном и том же тресте?

– Тогда он назывался «Талнахспецшахтремонт». Трудовой коллектив встретил меня хорошо. Да и сам я старался как можно больше перенять знаний от старших товарищей: смотрел, расспрашивал. Вот так и вырос. Я же приехал, по сути, без образования по профессии. В Семипалатинске я освоил ремесло монтажника осветительных сетей. На слесаря выучился уже на курсах от предприятия.



– А как вы в должности бригадира сейчас выстраиваете отношения с коллективом?

– Отношения с сотрудниками строятся на взаимовыгодной основе: они меня слушают как старшего, а я прислушиваюсь к ним. Я привык всё делать по старинке, они же все — ребята молодые, могут быстро обучаться и искать более современные решения, иногда подсказывают, как сделать лучше, быстрее. Время другое, интернет даёт дополнительные возможности. Вот так мы и дополняем друг друга.

– Сложно подружиться с современными машинами?

– Сейчас наш участок ремонтирует всё, что бегает по рельсам: вагоны, электровозы, очистные машины. В случае поломок импортные машины отправляют к нам, а мы их дорабатываем и адаптируем под конкретные нужды рудника. Раньше как было? Наш участок изготавливал из заводских моделей оригинальные конструкции, аналогов которым не было в стране, ни один завод их не выпускал. Сейчас нам привозят из Чехии новые устройства, напоминающие наши старые. А те наши оригинальные изделия, которые ещё ходят в шахте, по признанию самих работников рудника, — лучше. Потому что проще в ремонте и эксплуатации. А против лома нет приёма, разве что кувалда (смеётся). Так что бывает сложно найти подход к современным машинам, но мы боремся и в конечном итоге побеждаем.

— В тресте ваша фамилия на особом счету, ведь Кочкиных — четверо?

– Можно сказать, что моя большая семья — настоящий клан. Когда я вернулся в Норильск, привёз с собой жену Наталью, старшего сына Сергея и брата Дмитрия. Уже на Севере у меня родился второй сын, Евгений. Оба пошли по моим стопам. Какое–то время мы даже работали вчетвером на одном участке. Сейчас нас разделили: брат работает со старшим сыном — на «Комсомольском», а я с младшим — на «Октябрьском». Теперь наша семья ещё больше: появились невестки и внучки.

— На заслуженном отдыхе будете расслабляться, читать книжки или выбрали что–то более активное?

— Мы с супругой приобрели небольшой участок с домом и огородом в Горном Алтае: красивейшие места, прямо на берегу лазурной Катуни. Хотелось бы передохнуть, почитать книги, но в ближайшее время так не получится. Жена рассказывает, что в этом году там небывалый урожай яблок, груш, вишни. Огород опять же требует внимания, особенно осенью. Да и как без мужских рук обойтись?.. Но ничего, скоро приеду, разберёмся.