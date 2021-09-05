Третий — не лишний

В первую очередь

Возведение Талнахской обогатительной фабрики началось в 1971 году. Её первая очередь заработала через десять лет, ещё через пять лет мощности ТОФ увеличили за счёт расширения и строительства второй очереди, а на сегодняшний день объём переработки сырья составляет 10,2 млн тонн в год. О производственных перспективах «Заполярной Правде» рассказал ведущий специалист технического надзора за строительством дирекции ТОФ–3 по реконструкции третьего пускового комплекса Марат Закирьянов:

– Фабрика состоит из двух основных цехов — дробильного и измельчительно–флотационного. Предприятие перерабатывает богатые медно–никелевые руды рудников «Октябрьский», «Таймырский», «Скалистый» и медистые руды рудника «Октябрьский» с получением концентратов для металлургических предприятий: медного, никелевого, пирротинового. Попутно из сырья извлекаются драгоценные металлы. Обогащение руды на фабрике осуществляется флотационным методом. Работы, которые сейчас ведутся на ТОФ, — часть проекта по её глобальной модернизации. Ещё в апреле 2014 года началась масштабная реконструкция данного объекта, которая шла без остановки действующего производства. Это один из крупнейших инвестиционных проектов «Норникеля», реализуемый в рамках принятой в 2013 году Стратегии развития компании.

За это время на производстве установили новое оборудование, что позволило увеличить мощность переработки руды более чем на 30% — c 7,6 млн до 10,2 млн тонн. Также удалось снизить потери металлов в хвостах, повысить качество никель–пирротинового и медного концентратов. Одновременно с увеличением мощности ТОФ компания добилась значимого экологического эффекта, снизив вредные выбросы в атмосферу примерно на 15% за счёт снижения количества вредных примесей в концентратах, отправляемых на металлургические переделы. Для складирования отвальных хвостов обогащения в Талнахе построили новое хвостохранилище со всей необходимой инфраструктурой. На данный момент «Норникель» вложил в обновление Талнахской обогатительной фабрики более 47 млрд рублей. Текущая цель компании — строительство третьего пускового комплекса.

Останутся только стены

Сейчас основные работы идут в измельчительно–флотационном цеху ТОФ. До реконструкции именно здесь располагалась первая очередь, запущенная в 1981 году. Здесь находились флотомашины и мельницы. Сейчас предстоит провести капитальный ремонт и полное переоснащение всего здания. В июне 2017 г. начался демонтаж старого оборудования и подготовительные работы по приведению в безопасное состояние существующего цеха для установки внутри оборудования третьего пускового комплекса. В первую очередь следовало заняться устранением выявленных дефектов, восстановлением несущей способности каркаса, усилением колонн и ремонтом существующих фундаментов. На текущий момент уже отремонтирована и усилена часть существующих фундаментов, восстанавливаются металлоконструкции путём их замены на новые.

Помимо реконструкции существующего цеха работы продолжаются в настоящее время и на новых объектах строительства, уже выполнен внушительный их объём: так, разработано более 120 тыс. куб. м грунта с последующим его перемещением и складированием, выполнено в конструктив более 14 тыс. куб. м железобетонных конструкций, в том числе более 1000 куб. м буронабивных свай.

– Дело в том, что фабрика стоит на скале, и если на начальном этапе, при возведении второго пускового комплекса, планировалось прибегнуть к свайному фундированию, то после геологических изысканий и инженерных расчётов нагрузок специалисты пришли к выводу, что практичнее будет полностью убрать существующий старый фундамент, очистить участок вплоть до поверхности скалы и установить бетонное основание прямо на скальную породу. Полтора–два метра бетонной подушки — лишь заготовка под сам фундамент цеха, который в процессе заливки будет ещё и армироваться, — поясняет Марат Закирьянов. — Сейчас мы занимаемся восстановлением огнезащиты металлоконструкций и антикоррозийного покрытия, заменяем и усиливаем металлические колонны.

Кроме того, восстановим и несущую способность каркаса здания. Это будет делаться путём частичных замены связей между несущими колоннами и устройству дополнительных связей. Для того чтобы металлический каркас имел надёжное опирание на существующие фундаменты, мы также выполняем ремонт последних. Для этого проектный институт разработал специальную технологию. Подушки свай обмазывают 30–сантиметровым слоем особого цементного состава, который вернёт бетону его свойства.

Параллельно с этим ведётся и демонтаж старого силового кабеля, его части складируют для дальнейшей переработки на металлолом. Когда подготовительные работы по реконструкции здания будут закончены, на объект зайдут подрядные организации. Их задача — изготовить большую часть железобетонных конструкций: фундаменты под мельницы и флотомашины, дробилки, конвейера, насосы и другое вспомогательное оборудование, произвести монтаж и пусконаладку оборудования. Впереди и работы по полной замене подкрановых путей в цехе и самих кранов. В целом предстоит смонтировать более 20 тыс. тонн технологического оборудования. На месте агрегатов 1980–х годов установят современные машины, что и позволит увеличить переработку руды с 10 до 18 миллионов тонн в год.

Большое дело

Проект реконструкции третьего пускового комплекса ТОФ включает в себя семь крупных этапов строительства. Каждый из них затрагивает сразу несколько объектов. В их числе новые здания и галереи, а также инженерные сооружения — эстакады, дороги, очистные сооружения, трубопроводы. Параллельно с реконструкцией цеха ведётся строительство объектов рудоподготовки и рудоподачи. Важная составляющая комплекса — построенный с нуля тракт подачи руды на переработку. По нему планируется подавать на Талнахскую фабрику медисто–вкрапленные руды с рудников «Октябрьского» и «Комсомольского», а также из шахты «Маяк». В настоящее время это сырьё можно перерабатывать только на Норильской обогатительной фабрике.

– Реконструкция, помимо прочего, примечательна тем, что объём производства бетонных работ сопоставим с первоначальным строительством, — говорит наш собеседник. — Ведь 14 тыс. куб. м железобетонных конструкций — только начало, вдобавок к этому нам предстоит подготовить более 20 тыс. куб. м. По мере выхода рабочей документации мы стараемся вовлекать в работу все этапы третьего пускового комплекса. В данный момент в активной фазе строительства находятся более десяти крупных объектов, в подготовительной фазе (комплектация материалами, подготовка площадки) — порядка пяти объектов. На площадке ежедневно в трёхсменном режиме работают более 250 человек из различных подрядных организаций и более 50 единиц техники. В Норильский район доставлено более 2 тысяч тонн металлоконструкций, более 10 км обсадной трубы и свыше 5000 кубометров цемента. Крупная строительная техника поступает со всех уголков страны.

Главный обогатитель

Стоит упомянуть о том, что сейчас значительная часть бедного сырья (8 млн тонн в год) направляется на Норильскую обогатительную фабрику. С вводом в эксплуатацию третьего пускового комплекса Талнахской обогатительной фабрики в 2024 году потоки руды перераспределят. И уже к 2025 году ТОФ будет перерабатывать весь объём сырья, добываемого талнахскими рудниками.

Оборудованный по последнему слову техники третий пусковой комплекс обеспечит повышение качества никелевого концентрата. Это благоприятно отразится на плавильных мощностях

Надеждинского металлургического завода. Кроме этого, значительно улучшится экологическая ситуация, так как с хвостами будет уходить большое количество серы. Планируется, что инвестиции в проект реконструкции ТОФ по строительству третьего пускового комплекса составят порядка 40 млрд руб.