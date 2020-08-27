Третий этап снятия ограничительных мер

На новом этапе вновь откроются все торговые точки, общепит, детские развлекательные центры, театры, кинотеатры, концертные залы, но принимать посетителей будут на 50%; спортивные мероприятия будут проходить с присутствием 25% зрителей.

«Сегодня федеральный Роспотребнадзор согласовал Красноярскому краю переход к третьему этапу снятия ограничений. Это серьёзное решение, регион стал одним из первых, которому разрешили приблизиться к режиму жизни до Covid-19. Уже с завтрашнего дня в крае заработают концертные залы, кинотеатры, общепит. Для каждого конкретного учреждения будут действовать свои правила, в частности, по наполняемости. Профилактику инфекции при этом никто не отменял», — прокомментировал Александр Усс.

Напомним, что масочный режим в крае до сих пор действует, а также требование соблюдения социальной дистанции.

«Несмотря на то, что показатели заболеваемости в крае пошли на спад, риск возврата к прежней сложной ситуации сохраняется. Именно поэтому ряд ограничений продолжит действовать до тех пор, пока остается угроза жизни и здоровью населения. Я прошу всех жителей края не расслабляться. Инфекция все равно рядом с нами. Не ходите на работу, если чувствуете недомогание, а при первых симптомах болезни обращайтесь к врачам. Совместными усилиями мы сможем пройти этот сложный этап», − подвел итог губернатор края.