«Треугольники» видимости, или Зачем срезают ветки кустарников

В рамках летнего содержания зеленых участков в зоне пешеходных переходов и перекрёстков выполняется срезка кустарников, чтобы обеспечить боковую видимость водителям.

«Это ежегодные летние виды работ, которые выполняются по мере разрастания кустарников. Как и в каждом деле здесь существуют особые критерии - всё зависит от скорости движения транспорта. Так, например, для скорости в 60 километров в час он должен быть 50 метров, то есть от перекрестка на 50 метров должен быть обеспечен «треугольник» видимости. Таким образом растения не должны быть более полуметра в высоту», - прояснил Евгений Викторович.

Естественно, норильчан беспокоит, что подрядчики срезают зелень из-за её нехватки, но Евгений Викторович напоминает, что это делается для безопасности жизни и здоровья не только водителей, но и пешеходов, которые из-за насаждений могут оказаться в «слепой» зоне.

Контроль за разрастанием кустарников контролируют подрядчики. В течение лета они несколько раз объезжают объекты и контролируют видимость во всех зонах.