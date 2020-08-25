Три этапа РГО

В спортивном мероприятии приняли участие около 100 профессиональных спортсменов со всего региона. Все средства, полученные за участие в гонке, будут направлены в благотворительный фонд для лечения больных жителей Красноярского края.



Мультигонка Russia Siberia Multisport & Adventures организована по грантовой программе Русского географического общества. В числе партнёров — министерство спорта Красноярского края, Агентство по туризму Красноярского края, компании-производители спортивной экипировки, службы МЧС, спортивные клубы и другие организации. Спортсменам нужно было преодолеть 13 км бегом по пересечённой местности, 18 км на велосипеде и 15 км — сплавом на лодках.



Участники стартовали в экопарке «Манаград» в районе поселка Усть-Мана. Для зрителей организаторы проекта подготовили полевую кухню и конкурсы, в которых также можно было выиграть призы.