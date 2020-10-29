Три новых автобуса добавлены на маршрут 27 «К» в Талнахе

Перевозчик сам обратился в транспортную комиссию с предложением расширить парк. Как рассказали в отделе транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска, комиссия согласилась на предложение, так как это сделает транспортное обслуживание норильчан более эффективным. На сегодняшний день на линии заняты девять автобусов, с 1 ноября, с учётом нового транспорта, их будет 12.

Новые автобусы марки ПАЗ-320435-04, выпущены в 2020-м с Павловского завода, оборудованы складными пандусами для перевозок пассажиров-колясочников. Внутри салона коляска надёжно фиксируется. Помимо того, машины оснащены предпусковым подогревателем двигателя, дополнительными отопительными приборами – что важно в условиях Севера, кондиционерами, информационными табло и автоинформаторами. Как и другие машины этого маршрута, они будут ходить с 5-го микрорайона по кольцу на рудник «Таймырский» с заездом на «Октябрьский».

- Мы давно работаем на подобных автобусах, которые неплохо себя зарекомендовали. Они стандартной комплектации, правда, с одинарными стёклами, но это не помеха, - пояснил Олег Сорока, представитель ИП Хитрых.

Также он добавил, что последние дни октября автобусы по маршруту движутся с 06.00 до 21.05, с 1 ноября режим работы продлят до 21.30. Кроме того, интервал движения автобусов составит в селитебной зоне: 6 минут, до рудника «Таймырский» каждые 12 минут (до 1 ноября – каждые 30 минут).

С новым расписанием движения автотранспорта по муниципальному маршруту № 27 «К» можно ознакомиться на официальном сайте города в разделе «Расписание движения автобусов» (http://www.norilsk-city.ru/).