Три тысячи мальков уникальной породы рыбы перевезли для начала работ по выращиванию ремонтно-маточного стада

Это успешное завершение очередного этапа работ в рамках программы «Мониторинг и искусственное воспроизводство гольца рода Salvelinus озера Собачье», которая действует при финансовой поддержке ПОРА.

Боганидский голец, который водится на Таймыре, признан самой полезной в мире рыбой, поскольку содержит рекордное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3 (ПНЖК) — 32,8 мг/г. Эти вещества полезны для профилактики сердечнососудистых заболеваний. По этому показателю 20-30 г этой рыбы эквивалентны, например, 12 с лишним килограммов тилапии.

- Цель проекта — наладить искусственное размножение в аквакультуре уникальной таймырской рыбы. — Говорит председатель правления ПОРА Николай Доронин. — Голец по пользе для организма превосходит любую другую рыбу.

Учёные из сибирского отделения РАН и Сибирского федерального университета впервые представили результаты исследований боганидского гольца в 2019 году на площадке Проектного офиса развития Арктики. Эту рыбу, которая в природе водится на полуострове Таймыр, выращивать сложнее, чем форель. Однако её разведение очень перспективно для страны именно потому, что она более холодолюбива, чем традиционные объекты аквакультуры. Успех проекта поможет одновременно обогатить рацион россиян ценными арктическими продуктами и будет способствовать сохранению биоразнообразия российской Арктики.

В сентябре 2020 года ученые Института биофизики сибирского отделения Российской академии наук и Сибирского федерального университета (СФУ) побывали в экспедиции на таймырском озере Собачье. В течение месяца участники экспедиции отлавливали гольца для получения икры и проведения искусственного оплодотворения. Икра была доставлена на Норильский рыбоводно-инкубационный завод (ФГБУ «Главрыбвод») для дальнейшей инкубации. В январе 2021 года полученная в ходе экспедиции икра, инкубированная в заводских условиях, достигла жизнестойких стадий, начался выклев личинок. В мае 2021 года мальки достигли размеров, необходимых для транспортировки на Большую землю, и 3000 мальков массой по 1,5 грамма доставлены в Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства в Ленинградской области и ООО «Малтат» (п. Приморск, Красноярский край) для начала работ по выращиванию ремонтно-маточного стада уникальной формы гольца.