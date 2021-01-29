ТРК «Арктический» - это отражение туристического многообразия Норильска и всего Таймыра

В стране растёт интерес к индустриальному туризму. Ростуризм в настоящий момент ведёт активную работу по закреплению в федеральных нормативных актах механизмов предоставления услуг на промышленных объектах, что позволит увеличить количество индустриальных площадок для туризма.

АРН представили свои туристические проекты – это ТРК «Арктический». Уже сегодня туристы могут попробовать себя в роли горняка. Для этого в Норильске есть учебный полигон шахты «Ангидрит». Или побывать на самых северных теплицах мира, где круглый год собирают урожай огурцов и помидоров. Ещё одно направление индустриального туризма – это проект «Предтеча промышленного гиганта» - экскурсионное посещение горы Шмидта, откуда и началась большая история Норильска.

«Когда мы начинали развивать туризм на Таймыре как отрасль, мы отталкивались от главной достопримечательности – плато Путорана – и ждали гостей с мая по сентябрь, - рассказывает руководитель направления «Развитие туризма» АРН Анастасия Король. – Сейчас мы понимаем, что туризм на территориях нашего туркластера может быть и зимним».

С каждым годом интерес туристов к Таймыру просыпается всё больше. И это уже не только экотуризм, но и индустриальный. Проекты АРН уже сегодня дают плоды своей работы. Если четыре года назад только две туристические компании могли продвигать туризм по- Таймырски, то сегодня их – 57.

«Растущий интерес к туркластеру «Арктический» со стороны внешних туристов сказывается на туристических организациях. По итогам 2020 года местные компании благодаря грантовому конкурсу от Ростуризма сумели привлечь свыше 17 млн рублей.

Средства пойдут на расширение технического парка, модернизацию баз отдыха, разработку туристических маршрутов, - рассказывают в АРН. – Мы оказываем всестороннюю поддержку бизнесу, в том числе в области туризма. Помогаем в подготовке документов для участия в конкурсах, ищем наиболее удобные источники финансирования для проектов, занимается образовательной деятельностью, рассказываем о всевозможных мерах поддержки и том, как ими воспользоваться».